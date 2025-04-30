Новий водний світ: ця планета не схожа ні на що, коли-небудь бачене астрономами (фото)

Навколо зірки Kepler-10, розташованої на відстані приблизно 560 світлових років від нас, обертається дві планети. Перша є кам'янистим світом, а друга — світом, властивості якого довгий час не вдавалося точно визначити. Нові дані показують, що це світ, який не схожий на жодну раніше виявлену планету.

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Дослідження опубліковано в журналі Astronomy & Astrophysics, пише IFLScience.

У 2011 році астрономи виявили планету Kepler-10 b і вона стала першим кам'янистим світом, знайденим за межами Сонячної системи. Трохи пізніше вчені виявили другу планету Kepler-10 c, яка, як і перша, обертається навколо зірки Kepler-10. Усі ці роки астрономи намагалися з'ясувати точні характеристики планети Kepler-10 c і нарешті це їм вдалося. Виявилося, що ця планета набагато більша за Землю і найімовірніше складається з водяного льоду.

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Автори дослідження з'ясували, що планета Kepler-10 c у 2,3 раза більша за Землю, а її об'єм — у 13 разів більший, ніж у нашої планети. Маса цього світу в 11 разів більша, ніж у Землі, а отже він має меншу щільність, ніж кам'янисті планети, хоча він і має тверду поверхню. Нагадуємо, що кам'янистими планетами є ті, що мають тверду поверхню, як у Землі, Марса, Венери та Меркурія. Такі планети вважаються планетами земної групи.

Нові дані також показали, що планета Kepler-10 c, найімовірніше, є водним світом, тобто вона вкрита глибоким океаном, а також має атмосферу, що складається з водяної пари. Але вчені вважають, що це не просто водний світ, а може бути крижаний водний світ з диференційованими шарами.

Порівняльні розміри Землі та планети Kepler-10 b Фото: Wikipedia

Що стосується планети Kepler-10 b, то, як з'ясували астрономи, вона приблизно в 1,47 раза більша за Землю, а її маса приблизно в 3 рази більша, ніж у нашої планети. Цей світ обертається так близько до своєї зірки, що його поверхня найімовірніше вкрита розплавленою лавою. Вчені оцінюють орбітальний період планети Kepler-10 b в менше, ніж 24 земні години. Водночас планета Kepler-10 c розташована далі від своєї зірки і її орбітальний період становить 45 земних днів. Нагадуємо, що Земля робить повний оберт навколо Сонця за майже 365 днів.

Планета Kepler-10 с в уявленні художника Фото: Wikipedia

Астрономи раніше виявили ці планети за допомогою транзитного методу, коли вони, проходячи перед своєю зіркою, блокували частину її світла. Нові дані були отримані за допомогою вивчення гравітаційного впливу планет на свою зірку. Він викликає так зване коливання зірки, і це дало змогу вченим отримати точніші оцінки властивостей двох світів. Але в рамках цього дослідження астрономи виявили, що навколо зірки Kepler-10 обертається ще одна планета.

Вона отримала назву Kepler-10 d і цей світ розташований далі двох раніше відомих планет. Орбітальний період цієї планети становить приблизно 151 земний день. Науковці вважають, що ця планета приблизно в 12 разів масивніша за Землю, а тому не сильно відрізняється від Kepler-10 c.

Астрономи вважають, що щонайменше планета Kepler-10 c сформувалася набагато далі від своєї зірки, де водяний лід накопичувався на планеті, а потім вона перемістилася ближче до зірки, і можливо, деякі її шари розтанули. Але багатий водний склад зберігся.

Таких світів немає в Сонячній системі, а тому вони привертають особливу увагу астрономів, адже допомагають краще зрозуміти еволюцію різних типів планет.

Як уже писав Фокус, у Сонячній системі виявлено фрагмент загубленої планети. Другий за величиною об'єкт у головному поясі астероїдів, Веста, привертає велику увагу астрономів. Вважається, що цей об'єкт занадто великий і складний у геологічному плані, щоб бути звичайним астероїдом. Одна з теорій свідчить, що це може бути протопланета, яка так і не перетворилася на звичайну планету. Але нове дослідження ставить під сумнів це припущення.