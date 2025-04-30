Ширина 525 км: у Сонячній системі виявлено фрагмент загубленої планети, що відомо (фото)

Другий за величиною об'єкт у головному поясі астероїдів (розташований між Марсом і Юпітером), астероїд Веста, привертає велику увагу астрономів. Вважається, що цей об'єкт занадто великий і складний у геологічному плані, щоб бути звичайним астероїдом. Одна з теорій свідчить, що це може бути протопланета, яка так і не перетворилася на звичайну планету. Але нове дослідження ставить під сумнів це припущення.

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Дослідження опубліковано в журналі Nature Astronomy, пише Earth.

Однією з головних особливостей кам'янистих планет є диференціація. У них є ядро, мантія і кора, які утворюються, коли планета розплавлена. Під час цієї розплавленої фази матеріал розділяється за щільністю, і важчі елементи опускаються до центру. Це пояснює, чому в Землі щільне ядро, що складається із заліза та нікелю. Тривалий час учені вважали, що Веста є протопланетою, яка має ядро, мантію і кору. Тепер же вчені провели новий аналіз даних космічного апарату Dawn і з'ясували, що Веста є однорідним об'єктом.

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Поверхня астероїда Веста

Зонд Dawn вивчав Весту, ширина якої становить 525 км, у 2011 і 2012 році. Веста все ж поки що вважається найбільшим астероїдом у головному поясі астероїдів, після того як Церера була оголошена карликовою планетою.

Минулі дані засвідчили, що цей об'єкт має залізне ядро і Веста може бути добре збереженою протопланетою, яка так і не перетворилася на звичайну планету. Учені з'ясували, що насправді у Вести немає ядра. Дослідники дійшли такого висновку, вивчивши момент інерції Вести, який керує тим, як розподіляється маса об'єкта і, отже, як він обертається в просторі. Об'єкти, у яких маса розподілена рівномірно, обертаються повільніше і це виявили вчені у Вести.

Астероїд Веста Фото: solar-system

Нове відкриття ставить під сумнів справжню природу Вести. Вчені пропонують дві гіпотези для пояснення того, що таке Веста насправді.

Перша гіпотеза передбачає, що об'єкт почав диференціюватися, тобто плавитися зсередини, щоб метали могли потонути, а силікати піднятися, але цей процес застиг на півдорозі. Але цей сценарій суперечить аналізам метеоритів, які прибули з Вести. Вони не показують очевидних доказів неповної диференціації об'єкта.

Друга, сміливіша гіпотеза полягає в тому, що Веста насправді не є протопланетою, а це фрагмент, що відірвався від більшої планети під час хаотичного минулого Сонячної системи.

Якщо це так, Веста була б осколком первинної кори планети, яка продовжувала рости в іншому місці або, можливо, так і не сформувалася повністю, тому що подальші зіткнення зруйнували її до невпізнання. Вчені вважають, що зіткнення були численні в ранній Сонячній системі, коли формувалися кам'янисті планети, що давало змогу матеріалу збиратися у все більші тіла. Веста могла бути продуктом викиду внаслідок катастрофічного удару об більшу планету, вважають учені.

Але поки точно незрозуміло, яка з гіпотез правильна і тільки додаткові дослідження можуть вирішити загадку Вести.

Учені кажуть, що метеорити з Вести більше не є зразком тіла в космосі, яке не змогло стати планетою. Це можуть бути частини стародавньої планети до того, як вона повністю сформувалася. Просто поки що невідомо, яка це планета.

Як уже писав Фокус, вчені виявили несподіване місце народження золота і платини. Астрономи виявили раніше невідоме місце народження найрідкісніших хімічних елементів у Всесвіті. Ним виявився потужний спалах випромінювання, створений зіркою з найсильнішим магнітним полем у Всесвіті.

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