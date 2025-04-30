Ширина 525 км: в Солнечной системе обнаружен фрагмент затерянной планеты, что известно (фото)

Второй по величине объект в главном поясе астероидов (находится между Марсом и Юпитером), астероид Веста, привлекает большое внимание астрономов. Считается, что этот объект слишком большой и сложный в геологическом плане, чтобы быть обычным астероидом. Одна из теорий гласит, что это может быть протопланета, которая так и не превратилась в обычную планету. Но новое исследование ставит под сомнение это предположение.

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Исследование опубликовано в журнале Nature Astronomy, пишет Earth.

Одной из главных особенностей каменистых планет является дифференциация. У них есть ядро, мантия и кора, которые образуются, когда планета расплавлена. Во время этой расплавленной фазы материал разделяется по плотности, и более тяжелые элементы опускаются к центру. Это объясняет, почему у Земли плотное ядро, состоящее из железа и никеля. Долгое время ученые считали, что Веста является протопланетой, которая имеет ядро, мантию и кору. Теперь же ученые провели новый анализ данных космического аппарата Dawn и выяснили, что Веста является однородным объектом.

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Поверхность астероида Веста

Зонд Dawn изучал Весту, ширина которой составляет 525 км, в 2011 и 2012 году. Веста все же пока считается самым большим астероидом в главном поясе астероидов, после того как Церера была объявлена карликовой планетой.

Прошлые данные показали, что этот объект имеет железное ядро и Веста может быть хорошо сохранившейся протопланетой, которая так и не превратилась в обычную планету. Ученые выяснили, что на самом деле у Весты нет ядра. Исследователи пришли к такому выводу, изучив момент инерции Весты, который управляет тем, как распределяется масса объекта и, следовательно, как он вращается в пространстве. Объекты, у которых масса распределена равномерно, вращаются более медленно и это обнаружили ученые у Весты.

Астероид Веста Фото: NASA

Новое открытие ставит под сомнение истинную природу Весты. Ученые предлагают две гипотезы для объяснения того, что такое Веста на самом деле.

Первая гипотеза предполагает, что объект начал дифференцироваться, то есть плавиться изнутри, чтобы металлы могли утонуть, а силикаты подняться, но этот процесс застыл на полпути. Но этот сценарий противоречит анализам метеоритов, которые прибыли с Весты. Они не показывают очевидных доказательств неполной дифференциации объекта.

Вторая, более смелая гипотеза заключается в том, что Веста на сам деле не является протопланетой, а это фрагмент, оторвавшийся от более крупной планеты во время хаотичного прошлого Солнечной системы.

Если это так, Веста была бы осколком первичной коры планеты, которая продолжала расти в другом месте или, возможно, так и не сформировалась полностью, потому что последующие столкновения разрушили ее до неузнаваемости. Ученые считают, что столкновения были многочисленны в ранней Солнечной системе, когда формировались каменистые планеты, что позволяло материалу собираться во все более крупные тела. Веста могла быть продуктом выброса в результате катастрофического удара о более крупную планету, считают ученые.

Но пока точно неясно, какая из гипотез верна и только дополнительные исследования могут решить загадку Весты.

Ученые говорят, что метеориты с Весты больше не являются образцом тела в космосе, которое не смогло стать планетой. Это могут быть части древней планеты до того, как она полностью сформировалась. Просто пока неизвестно, какая это планета.

Как уже писал Фокус, ученые обнаружили неожиданное место рождения золота и платины. Астрономы обнаружили ранее неизвестное место рождения самых редких химических элементов во Вселенной. Им оказалась мощная вспышка излучения, созданная звездой с самым сильным магнитным полем во Вселенной.

Также Фокус писал о том, что американская ракета упала на Землю после неудачного полета в космос. Американская компания Firefly Aerospace запустила свою ракету-носитель Alpha в шестой раз 29 апреля, но все пошло не так, как планировалось. Миссия так и не была завершена, и ракета упала в океан недалеко от Антарктиды.