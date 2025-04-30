Американская ракета упала на Землю после неудачного полета в космос: что известно (видео)

Американская компания Firefly Aerospace запустила свою ракету-носитель Alpha в шестой раз 29 апреля, но все пошло не так, как планировалось. Миссия так и не была завершена, и ракета упала в океан недалеко от Антарктиды.

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Об этом пишет Space.

Двухступенчатая ракета-носитель Alpha, высотой почти 30 метров, компании Firefly Aerospace отправилась в космос с космодрома Ванденберг в Калифорнии во вторник, 29 апреля. Она должна была доставить на низкую околоземную орбиту демонстрацию спутниковых технологий для компании Lockheed Martin.

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Но шестой запуск ракеты Alpha был официально признан неудачным, ведь разместить прототипы спутников на орбите так и не удалось. У ракеты возникла неизвестная аномалия после разделения двух ступеней, что привело к потере сопла двигателя верхней ступени ракеты. Это значительно снизило тягу двигателя, и таким образом миссия была обречена на провал.

Первоначальные данные показали, что верхняя ступень ракеты-носителя Alpha достигла высоты 320 км. Но затем выяснилось, что верхняя ступень ракеты оказалась на более низкой высоте, и эта ступень вместе со спутниками позже упала в Тихий океан к северу от Антарктиды.

Вид с верхней ступени ракеты Alpha компании Firefly Aerospace во время ее шестого запуска , который закончился неудачей Фото: space.com

Компания Firefly Aerospace начала расследование инцидента, чтобы выяснить причину аварии и пообещала предоставить результаты после его завершения.

Эта миссия была первой из 25, которые компания Firefly Aerospace должна осуществить для компании Lockheed Martin в течение следующих 5 лет. Ракета-носитель Alpha может доставлять до 1000 кг полезной нагрузки на низкую околоземную орбиту и ее первый полет состоялся в сентябре 2021 года. Только две из шести миссий ракеты были полностью успешными.

Стоит заметить, что изначально шестой запуск ракеты Alpha был запланирован на 15 марта, а затем был перенес на 28 апреля, но он состоялся только 29 апреля из-за технических проблем.

Компания Firefly Aerospace стала известной во всем мире ранее в этом году, когда ее посадочный модуль Blue Ghost 2 марта совершил мягкую посадку на Луне, как уже писал Фокус. Это была вторая в истории посадка частного модуля на лунную поверхность. Модуль Blue Ghost, на борту которого находилось 10 научных приборов NASA, работал до середины марта, пока на Луне не наступила ночь и он не смог больше заряжать свои батареи с помощью солнечной энергии.

Как уже писал Фокус, в период с 8 по 11 мая, как прогнозируют ученые, на Землю упадет старый советский посадочный модуль, который так и не долетел до Венеры. Уже 53 года он вращается вокруг Земли и теперь должен сгореть в атмосфере. Но часть модуля все же может достигнуть поверхности нашей планеты.

Также Фокус писал о том, что китайские ученые совершили прорыв в ядерной энергетике. Впервые в истории ученые в Китае заправили экспериментальный ядерный реактор, не останавливая его. Этот прорыв прокладывает путь к переходу на более эффективные ядерные реакторы, которые не загрязняют окружающую среду.