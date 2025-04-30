Американська ракета впала на Землю після невдалого польоту в космос: що відомо (відео)

Американська компанія Firefly Aerospace запустила свою ракету-носій Alpha вшосте 29 квітня, але все пішло не так, як планувалося. Місія так і не була завершена, і ракета впала в океан недалеко від Антарктиди.

Related video

Про це пише Space.

Двоступенева ракета-носій Alpha, заввишки майже 30 метрів, компанії Firefly Aerospace вирушила в космос із космодрому Ванденберг у Каліфорнії у вівторок, 29 квітня. Вона мала доставити на низьку навколоземну орбіту демонстрацію супутникових технологій для компанії Lockheed Martin.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Але шостий запуск ракети Alpha був офіційно визнаний невдалим, адже розмістити прототипи супутників на орбіті так і не вдалося. У ракети виникла невідома аномалія після розділення двох ступенів, що призвело до втрати сопла двигуна верхнього ступеня ракети. Це значно знизило тягу двигуна, і таким чином місія була приречена на провал.

Початкові дані засвідчили, що верхній ступінь ракети-носія Alpha досяг висоти 320 км. Але потім з'ясувалося, що верхній ступінь ракети опинився на нижчій висоті, і цей ступінь разом із супутниками пізніше впав у Тихий океан на північ від Антарктиди.

Вид із верхнього ступеня ракети Alpha компанії Firefly Aerospace під час її шостого запуску, який закінчився невдачею Фото: space.com

Компанія Firefly Aerospace почала розслідування інциденту, щоб з'ясувати причину аварії і пообіцяла надати результати після його завершення.

Ця місія була першою з 25, які компанія Firefly Aerospace має здійснити для компанії Lockheed Martin протягом наступних 5 років. Ракета-носій Alpha може доставляти до 1000 кг корисного навантаження на низьку навколоземну орбіту і її перший політ відбувся у вересні 2021 року. Тільки дві з шести місій ракети були повністю успішними.

Варто зауважити, що спочатку шостий запуск ракети Alpha було заплановано на 15 березня, а потім було перенесено на 28 квітня, але він відбувся тільки 29 квітня через технічні проблеми.

Компанія Firefly Aerospace стала відомою в усьому світі раніше цього року, коли її посадковий модуль Blue Ghost 2 березня здійснив м'яку посадку на Місяці, як уже писав Фокус. Це була друга в історії посадка приватного модуля на місячну поверхню. Модуль Blue Ghost, на борту якого перебувало 10 наукових приладів NASA, працював до середини березня, поки на Місяці не настала ніч і він не зміг більше заряджати свої батареї за допомогою сонячної енергії.

Як уже писав Фокус, у період з 8 по 11 травня, як прогнозують учені, на Землю впаде старий радянський посадковий модуль, який так і не долетів до Венери. Уже 53 роки він обертається навколо Землі і тепер має згоріти в атмосфері. Але частина модуля все ж може досягти поверхні нашої планети.

Також Фокус писав про те, що китайські вчені зробили прорив у ядерній енергетиці. Вперше в історії вчені в Китаї заправили експериментальний ядерний реактор, не зупиняючи його. Цей прорив прокладає шлях до переходу на більш ефективні ядерні реактори, які не забруднюють навколишнє середовище.