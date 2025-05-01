Зонд NASA обнаружил в недрах спутника Юпитера то, что сильно удивило астрономов (фото)

Астрономы сделали новые открытия, которые касаются атмосферы Юпитера, а также вулканической активности и внутренней структуры его спутника Ио, который является самым вулканическим телом в Солнечной системе.

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Об этом пишет Space.

С помощью космического аппарата NASA "Юнона" астрономы смогли получить высококачественные данные об атмосфере Юпитера, в том числе о том, что происходит на его полюсах.

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Ученые обнаружили, что на северном полюсе Юпитера находится участок стратосферы, который холоднее на 11 градусов Цельсия, чем его окружение. Также выяснилось, что вокруг этого участка дуют сильные ветры, скорость которых превышает 160 км/ч.

Рядом с этим регионом был обнаружен гигантский циклон диаметром примерно 3000 км, который окружает 8 более мелких циклонов диаметром от 2400 до 2800 км.

Данные приборов зонда "Юнона" показали, что каждый из восьми циклонов перемещается к северному полюсу Юпитера, так же как это делают циклоны на Земле. Но на нашей планете циклоны никогда не подходят близко к полюсам. Дело в том, что чем ближе они подходят к холодным и сухим полюсам, тем быстрее у них заканчивается теплый и влажный воздух, который дает им энергию. Но на Юпитере атмосфера имеет другую динамику, а потому это не является проблемой для циклонов.

Инфракрасное изображение циклона на северном полюсе Юпитера и восьми циклонов, которые его окружают Фото: NASA

Как показали данные наблюдений, как только циклоны приближаются к северному полюсу Юпитера, они начинают сталкиваться друг с другом, а затем отскакивать, как пружины. Но это позволяет циклонам медленно перемещаться по часовой стрелке вокруг полюса.

Также зонд "Юнона" пролетел мимо вулканического спутника Юпитера под названием Ио, на поверхности которого находится больше вулканов, чем у любого другого мира в Солнечной системе.

Ученые миссии "Юнона" сообщили, что зонд NASA в конце декабря прошлого года зафиксировал самое мощное извержение вулкана на Ио за всю историю наблюдений. В марте зонд NASA наблюдал, как этот вулкан все еще выбрасывал огромные потоки лавы. Астрономы считают, что когда зонд "Юнона" снова близко подлетит к Ио 6 мая, то он все еще сможет наблюдать продолжение масштабного извержения.

Зонд NASA в конце декабря прошлого года зафиксировал самое мощное извержение вулкана на Ио за всю историю наблюдений Фото: NASA

Но больше всего астрономов удивило то, что приборы зонда NASA обнаружили под поверхностью спутника Юпитера. Ученые смогли получить данные о температуре под поверхностью Ио и обнаружили, что там существуют подземные потоки магмы. Эта магма была все еще теплой и не затвердела под корой Ио. Ранее астрономы исключили наличие большого океана из магмы под поверхностью Ио, который мог бы питать вулканы, но эти остывающие, восходящие потоки магмы могли бы объяснить, как извергаются вулканы на Ио.

Расчеты ученых показали, что примерно 10% недр Ио имеют остывающие потоки магмы и это дает больше информации о том, как тепло переносится из горячих недр Ио на поверхность спутника Юпитера с помощью потоков извергающейся лавы.

Как уже писал Фокус, в Млечном Пути происходит нечто странное. Астрономы обнаружили, что звезды быстро разлетаются, и никто не знает почему. Семейство молодых звезд ведет себя так, как ни одно другое подобное звездное скопление.

Также Фокус писал о том, что в прошлом месяце NASA сообщило о том, что произошел сбой в работе зонда "Юнона", который попал в особенную зону вокруг Юпитера.