Уперше в історії: супутники для створення сонячних затемнень зробили щось неймовірне (відео)

Два супутники місії Proba-3 пройшли успішне випробування на орбіті, коли показали надточний політ в одній формації на відстані 150 метрів один від одного. Таким чином вони діяли, як один космічний апарат. Це важливе досягнення допоможе розкрити таємниці Сонця.

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Про це пише Space.

Місія Proba-3 Європейського космічного агентства (ЄКА) складається з двох космічних апаратів під назвою "Затьмарювач" і "Коронограф". ЄКА витратило на створення цих супутників 200 млн євро, і вони призначені для створення штучних сонячних затемнень у космосі.

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Під час випробування на орбіті два апарати летіли в ідеальній формації на відстані 150 метрів один від одного з точністю до міліметра. Два апарати в автономному режимі підтримували точність формації за допомогою своїх приладів і невеликих двигунів. Уперше в історії вчені змогли досягти точного польоту в одній формації двох космічних апаратів.

Успішне випробування тепер дозволить місії Proba-3 перейти до виконання свого основного завдання в космосі. Космічний апарат "Затьмарювач" блокуватиме Сонце для створення повного сонячного затемнення, а апарат "Коронограф" вивчатиме Сонце так, як це складно зробити із Землі.

Вчені мають намір за допомогою місії Proba-3 з'ясувати:

Чому верхня частина атмосфери Сонця або корона набагато гарячіша, ніж поверхня зірки? Для порівняння, температура поверхні Сонця становить 5500 градусів Цельсія, а корона нагрівається до 1 млн градусів Цельсія. Але поверхня зірки розташована ближче до ядра Сонця, де створюється тепло, а отже має бути гарячішою за корону, що розташована за сотні тисяч кілометрів від ядра.

Чому сонячний вітер, потік заряджених частинок, що вилітають із Сонця, отримує прискорення? Сонячний вітер формує космічну погоду в Сонячній системі та впливає на всі її планети.

Яким чином Сонце викидає плазму в космос під час викидів корональної маси? Ці викиди часто виникають разом із сонячними спалахами і, досягаючи Землі, можуть спричиняти геомагнітні бурі.

Нова технологія точного польоту двох космічних апаратів в одній формації має важливе значення не тільки для вивчення Сонця. Її можна також використовувати для поліпшення спостереження за Землею, стикування космічних апаратів, для пошуку планет за межами Сонячної системи і виявлення гравітаційних хвиль у космосі.

Нагадуємо, що апарати місії Proba-3 були запущені в космос у грудні минулого року, як уже писав Фокус. Вони літають по дуже витягнутій еліптичній орбіті навколо нашої планети: найближча точка до Землі розташована на відстані 600 км, а найдальша — на відстані 60 500 км. В ідеальній формації два супутники перебували на відстані 60 000 км від Землі, де гравітація нашої планети менша, і це означає, що такий політ не потребує великої кількості палива.

Тепер учені готують апарати до створення повного сонячного затемнення, щоб вони могли розпочати наукову діяльність.

Як уже писав Фокус, учені підрахували, скільки залишилося часу до кінця Всесвіту. Нове дослідження показує, що Всесвіт розпадається набагато швидше, ніж показували попередні підрахунки. Троє голландських учених врахували у своїх розрахунках дуже важливий фактор — випромінювання Гокінга.