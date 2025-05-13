Впервые в истории: спутники для создания солнечных затмений сделали нечто невероятное (видео)

Два спутника миссии Proba-3 прошли успешное испытание на орбите, когда показали сверхточный полет в одной формации на расстоянии 150 метров друг от друга. Таким образом они действовали, как один космический аппарат. Это важное достижение поможет раскрыть тайны Солнца.

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Об этом пишет Space.

Миссия Proba-3 Европейского космического агентства (EКА) состоит из двух космических аппаратов под названием "Затмеватель" и "Коронограф". ЕКА потратило на создание этих спутников 200 млн евро, и они предназначены для создания искусственных солнечных затмений в космосе.

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Во время испытания на орбите два аппарата летели в идеальной формации на расстоянии 150 метров друг от друга с точностью до миллиметра. Два аппарата в автономном режиме поддерживали точность формации с помощью своих приборов и небольших двигателей. Впервые в истории ученые смогли достичь точного полета в одной формации двух космических аппаратов.

Успешное испытание теперь позволит миссии Proba-3 перейти к выполнению своей основной задачи в космосе. Космический аппарат "Затмеватель" будет блокировать Солнце для создания полного солнечного затмения, а аппарат "Коронограф" будет изучать Солнце так, как это сложно сделать с Земли.

Ученые намерены с помощью миссии Proba-3 выяснить:

Почему верхняя часть атмосферы Солнца или корона намного горячее, чем поверхность звезды? Для сравнения, температура поверхности Солнца составляет 5500 градусов Цельсия, а корона нагревается до 1 млн градусов Цельсия. Но поверхность звезды находится ближе к ядру Солнца, где создается тепло, а значит должна быть горячее, чем корона, которая находится в сотнях тысяч километров от ядра.

Почему солнечный ветер, поток заряженных частиц, вылетающих из Солнца, получает ускорение? Солнечный ветер формирует космическую погоду в Солнечной системе и оказывает влияние на все ее планеты.

Каким образом Солнце выбрасывает плазму в космос во время выбросов корональной массы? Эти выбросы часто возникают вместе с солнечными вспышками и достигая Земли могут вызывать геомагнитные бури.

Новая технология точного полета двух космических аппаратов в одной формации имеет важное значение не только для изучения Солнца. Ее можно также использовать для улучшения наблюдения за Землей, стыковки космических аппаратов, для поиска планет за пределами Солнечной системы и обнаружения гравитационных волн в космосе.

Напоминаем, что аппараты миссии Proba-3 были запущены в космос в декабре прошлого года, как уже писал Фокус. Они летают по очень вытянутой эллиптической орбите вокруг нашей планеты: ближайшая точка к Земле находится на расстоянии 600 км, а самая дальняя – на расстоянии 60 500 км. В идеальной формации два спутника находились на расстоянии 60 000 км от Земли, где гравитация нашей планеты меньше и это значит, что такой полет не требует большого количества топлива.

Теперь ученые готовят аппараты к созданию полного солнечного затмения, чтобы они могли начать научную деятельность.

Как уже писал Фокус, ученые подсчитали, сколько осталось времени до конца Вселенной. Новое исследование показывает, что Вселенная распадается намного быстрее, чем показывали предыдущие подсчеты. Трое голландских ученых учли в своих расчетах очень важный фактор – излучение Хокинга.