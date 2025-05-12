Бежать будет некуда: ученые подчитали, сколько осталось времени до конца Вселенной

Новое исследование показывает, что Вселенная распадается намного быстрее, чем показывали предыдущие подсчеты. Трое голландских ученых учли в своих расчетах очень важный фактор – излучение Хокинга.

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Об этом сообщает SciTechDaily.

Согласно новым данным, последним во Вселенной звездным остаткам потребуется 10⁷⁸ лет, чтобы полностью исчезнуть. Предыдущие же исследования говорили, что на это уйдет 101100 лет.

Исследование, которое было опубликовано в журнале Journal of Cosmology and Astroparticle Physics, провели эксперт по черным дырам Хейно Фальке, квантовый физик Михаэль Вондрак и математик Вальтер ван Суйлеком. Их новая работа является продолжение статьи ученых, опубликованной в 2023 году.

В своей первой статье команда доказала, что не только черные дыры, но и другие космические объекты, как нейтронные звезды, могут “испаряться” в результате излучения Хокинга. После этого в научном сообщество возникло множество вопросов, на которые ученые ответили в своей второй статье на эту тему.

Конец Вселенной

Согласно расчетами команды, конец Вселенной наступит примерно через 10⁷⁸ лет, если учесть в уравнении излучение Хокинга. Именно столько времени для распада потребуется белым карликам, который считаются самыми устойчивыми небесными телами.

Карта обозримой части Вселенной Фото: space.com

В предыдущих исследованиях такое излучение не принималось во внимание, поэтому продолжительность белых карликов была определена в районе 101100 лет.

“Окончательный конец Вселенной наступит гораздо раньше, чем ожидалось, но к нашему счастью, это все еще большой отрезок времени”, - говорит ведущий автор исследования Хайно Фальке.

Основой для исследования стало переосмысление излучения Хокинга. Еще в 1975 году британский физик Стивен Хокинг заявили, что несмотря на теорию относительности частицы и излучение могут ускользать из черной дыры. На краю черной дыры могут образоваться две временные частицы, и перед тем, как они сольются, одна частица засасывается в черную дыру, а другая улетает.

Последствием такого излучения Хокинга является то, что черная дыра медленно распадается на частицы и излучение. Такое утверждение противоречит теории относительности Альберта Эйнштейна, которая говорит о том, что черные дыры могут только расти, но не уменьшаться.

Нейтронные звезды

Авторы исследования считают, что процесс излучения Хокинга теоретически можно применить и к другим объектам, которые обладают мощным гравитационным полем. Расчеты показали, что скорость испарения таких объектов зависит только от его плотности.

Расчеты показали, что нейтронным звездам и черным дырам необходимо одинаковое время для распада: 1067 лет. Такие результаты были весьма неожиданными, так как черные дыры обладают большим гравитационным полем, что должно было бы ускорить процесс испарения.

Нейтронная звезда Фото: ESA

“Но у черных дыр нет поверхности, они поглощают часть собственного излучения, что тормозит процесс распада”, - говорит соавтор и научный сотрудник Майкл Вондрак.

Исследователи также подсчитали, сколько времени потребуется Луне, чтобы испариться посредством излучения Хокинга. Весь процесс займет около 1090 лет. Конечно, Луна может исчезнуть намного раньше в ходе других разрушительных событий, отмечают ученые.

Напомним, мы живем не в самой лучшей для разумной жизни Вселенной. Новое исследование предполагает, что во Вселенных, где имеется больше темной энергии, существует больше шансов на возникновение разумной жизни.