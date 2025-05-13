У Млечного Пути их четыре, а у этой странной галактики один: что удивило астрономов (фото)

Астрономы с помощью космического телескопа Хаббл сделали фотографию странной галактики под названием NGC 1961, которая находится на расстоянии 190 млн световых лет от нас. Удивительно, что у этой спиральной галактики всего один хорошо выраженный спиральный рукав.

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Об этом пишет Live Science.

Спиральные рукава Млечного Пути

Наша галактика Млечный Путь является спиральной и в ней выделяют четыре основных спиральных рукава: рукав Центавра, рукав Персея, рукав Наугольника и рукав Стрельца. Первые два считаются основными и самыми ярко выраженными, вторые два считаются второстепенными. В то же время астрономы знают, что в нашей галактике много второстепенных рукавов меньшего размера.

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Адрес Земли в Млечном Пути

Земля и остальные планеты Солнечной системы находятся на краю такого второстепенного рукава под названием рукав Ориона. Он находится между спиральным рукавом Персея и спиральным рукавом Центавра. Мы живем на расстоянии примерно 26 000 световых лет от центра галактики.

Млечный Путь Фото: ESA

Странная галактика NGC 1961

NGC 1961 – это спиральная галактика, которая имеет всего один спиральный рукав и такие иногда встречаются астрономам. Этот спиральный рукав является огромным и закручивается таким образом, что с нашей точки зрения кажется, что его край указывает в сторону Земли. Данный спиральный рукав, как и ему подобные в других галактиках, наполнен огромным количествам звезд, ведь больше всего звезд возникает именно в таких структурах спиральных галактик.

Галактика NGC 1961 Фото: NASA

Галактику NGC 1961 впервые обнаружил в 1788 году астроном Уильям Гершель, через 7 лет после того, как он открыл планету Уран. Это предпоследняя из восьми планет Солнечной системы, которая имеет наклон оси почти 90 градусов, а значит ее полюса находятся практически в плоскости орбиты, по которой планета вращается вокруг Солнца. Ни одна планета в Солнечной системе не имеет такой странной особенности.

Что касается странной галактики NGC 1961, то она получила дополнительное название Arp 184 и место в Атласе пекулярных галактик, каталоге галактик, которые не являются ни симметричными спиральными галактиками, ни идеальными эллиптическими галактиками. В атласе находится 338 галактик, имеющих странную форму.

Сверхновые в галактике NGC 1961

Астрономы сделали фотографию галактики NGC 1961 не только потому, что она имеет только один спиральный рукав. Дело в том, что за последние почти 30 лет в этой галактике взорвалось сразу 4 сверхновых, последний взрыв случился в 2021 году. Таким образом астрономы имеет редкую возможность изучить сверхновые почти в режиме реального времени.

Напоминаем, что взрыв сверхновой происходит, когда у массивных звезд закачивается топливо для термоядерного синтеза водорода в ядре. Поэтому звезда умирает. Во время взрыва в космос улетают внешние слои звезды, а ее ядро сжимается и превращается или в нейтронную звезду, или в черную дыру. Во время взрыва сверхновой создаются некоторые самые и тяжелые химические элементы, в частности золото и платина.

Фокус уже писал о том, в чем суть специальной теория относительности Эйнштейна, которая изменила физику. Специальная теория относительности изменила физику, связав пространство, время, массу и энергию во Вселенной, управляемой скоростью света.

Также Фокус писал о том, что астронавты будут ездить на Луне на автомобилях с уникальными колесами. Частные компании занимаются разработкой и тестированием новых шин, которые позволят астронавтам эффективно передвигаться по поверхности Луны на лунных автомобилях. Эти шины намного прочнее, чем те, которые использовались в лунных автомобилях программы "Аполлон".