Их всего восемь: астрономы нашли более странного пожирателя звезд в глубоком космосе (фото)

Астрономы с помощью прибора NICER.ю прикреплённого к Международной космической станции и рентгеновского космического телескопа XMM-Newton провели тщательное исследование очень далекой черной дыры. Оказалось, она создает невероятно энергичные вспышки света, которые связаны с тем, что она совсем скоро поглотит звезду, размером с Солнце.

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Исследование опубликовано в The Astrophysical Journal, пишет Space.

Астрономы провели исследование сверхмассивной черной дыры ZTF10acnsky с прозвищем Ansky, которая находится в центре галактики LEDA 3091738 на расстоянии 300 млн световых лет от нас. Масса черной дыры примерно в 1 млн раз больше, чем у Солнца и из ее аккреционного диска выходит яркое рентгеновское излучение.

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Как показало наблюдение, вспышки излучения происходят примерно каждые четыре с половиной дня, и каждая вспышка длится полтора дня, прежде чем она исчезает, но затем цикл повторяется снова. Астрономы называют эти вспышки излучения квазипериодическими извержениями. До сих пор во всей Вселенной было обнаружено только 8 черных дыр с такими вспышками рентгеновского излучения. Исследование показало, что сверхмассивная черная дыра Ansky создает самые энергичные квазипериодические извержения из восьми подобных объектов.

Астрономы выяснили, что за этими вспышками стоит звезда, которая вращается очень близко вокруг черной дыры и вызывает их, когда проходит через облако горячего газа. Ученые считают, что совсем скоро эта звезда будет разорвана на части гравитацией черной дыры, а затем поглощена черной дырой.

Облако горячего газа, которое окружает черную дыру называется аккреционным диском. В нем находится газ, который со временем поглощает черная дыра. Когда звезда проходит через этот диск она создает ударные волны, которые еще больше нагревают газ и часть этого газа, который находится на пути движения звезды вокруг черной дыры выбрасывается в космос. Именно нагревание и выброс газа из аккреционного диска, создает квазипериодические извержения.

С центре изображения видна галактика LEDA 3091738, где находится необычная черная дыра Фото: space.com

Ученые считают, что орбитальная энергия звезды обеспечивает условия для того, чтобы нагреть и выбросить количество газа, эквивалентное массе Юпитера (в 317 раз больше массы Земли) со скоростью до 15% от скорости света. Каждый раз, когда звезда проходит через аккреционный диск, она теряет часть орбитальной энергии, а значит сближается с черной дырой.

Ученые считают, что масса этой звезды может быть сравнима с массой Солнца, а значит произойдет еще примерно 400 квазипериодических извержений в течение 5-6 лет пока звезда не потеряет всю свою орбитальную энергию. В итоге звезда будет находится так близко к черной дыре, что она будет либо разорвана на части, а затем поглощена черной дырой. Если же масса звезды больше, чем у Солнца, то ее смерть наступит на несколько лет позже.

Астрономы продолжат наблюдения за этой черной дырой, что поможет увидеть в реальном времени гибель звезды, которую уничтожила сверхмассивная черная дыра.

Как уже писал Фокус, астрономы с помощью космического телескопа Хаббл сделали фотографию странной галактики под названием NGC 1961, которая находится на расстоянии 190 млн световых лет от нас. Удивительно, что у этой спиральной галактики всего один хорошо выраженный спиральный рукав. У Млечного Пути их четыре.

Также Фокус писал о том, почему специальная теория относительности Эйнштейна изменила физику и как она объясняет относительность времени.