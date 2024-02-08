Китайский посадочный аппарат обнаружил на Луне ранее неизвестный минерал

Образцы, доставленные на Землю китайской миссией "Чанъэ-5", продолжают преподносить сюрпризы ученым.

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В декабре 2020 года китайский посадочный аппарат "Чанъэ-5" полетел на Луну, приземлился там, собрал местный реголит, а другой аппарат этой миссии доставил образцы лунной породы на Землю. Это были первые образцы лунного реголита, доставленные на Землю за 45 лет. Новое исследование лунных образцов, опубликованное в журнале Matter and Radiation at Extremes, показывает, что ученые обнаружили ранее неизвестный минерал, пишет IFLScience.

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Луна покрыта огромным количеством кратеров потому, что в течение ее долгой истории на нее падали астероиды, которые создавали ударные кратеры. В результате возникновения сильного давления и высокой температуры после удара, происходило изменение камней и пыли, которые покрывают Луну. Таким образом менялся их минеральный состав и структура, говорят ученые.

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Авторы нового исследования провели анализ минералов высокого давления, которые образовались после ударов астероидов. Эти минералы отсутствуют в образцах, которые привезли с Луны астронавты программы "Аполлон".

В ходе исследования ученые обнаружили новый фосфатный минерал, получивший название Changesite-(Y). Это первый новый минерал, который обнаружили ученые в лунных образцах миссии "Чанъэ-5". Ученые считают, что этот минерал сформировался на поздней стадии кристаллизации базальтов, которые были обнаружены в Океане Бурь на Луне. В этом регионе приземлился посадочный модуль "Чанъэ-5" и ученые считают, что минерал был выброшен из кратера Аристарх после удара астероида. Changesite-(Y) прозрачный и бесцветный и состоит из кристаллов столбовой формы.

Один из молодых кратеров в Океане Бурь на Луне Фото: NASA

Это действительно впечатляющее открытие, но в то же время ученые обнаружили еще два известных ударных минерала — стишовит и зейфертит. Это полиморфы кремнезема, которые имеют тот же состав, что и обычный кварц, но у них другая кристаллическая структура потому, что они образовались под влиянием высокого давления и большой температуры.

По словам ученых, в образцах с Луны можно очень редко встретить минералы высокого давления, хотя Луна покрыта тысячами ударных кратеров. Авторы исследования говорят, что это связано с тем, что большинство таких минералов при высоких температурах являются нестабильными. Поэтому они могли быть подвержены ретроградному процессу.

Луна покрыта огромным количеством кратеров потому, что в течение ее долгой истории на нее падали астероиды, которые создавали ударные кратеры Фото: NASA/JPL/USGS

Исследование лунного образца позволило ученым получить важную информацию об этом процессе. В одном образце исследователи обнаружили и стишовит, и зейфертит, но эти минералы существуют вместе только при более высоких давлениях. Поэтому ученые предположили, что минералы меняют форму от одной к другой в меняющихся условиях. Предполагается, что еще один обнаруженный в лунном образце полиморф кремнезема, α-кристобалит, представая лет собой исходный минерал, из которого появились два вышеуказанных минерала. Ученые считают, что зейфертит мог образоваться из α-кристобалита в процессе сжатия, а часть образца превратилась в стишовит во время дальнейшего повышения температуры.

Таким образом ученые нашли потенциальные причины существования уникального состава лунного образца. Это исследование помогает раскрыть новые детали формирования поверхности Луны.

Как уже писал Фокус, ученые сделали неожиданное открытие на спутнике Сатурна под названием Мимас. Они считают, что под его ледяной поверхностью на относительной небольшой глубине находится большой океан из жидкой воды. Таким образом этот спутник дополнил список так называемых океанский спутников, которые вращаются вокруг Сатурна и Юпитера.