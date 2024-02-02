Японский "Лунный снайпер" прислал последние фотографии с Луны: перешел в спящий режим (фото)

Посадочный модуль SLIM снова отключился и будет "спать" во время долгой холодной ночи на Луне. Он может проснуться, а может и не проснуться больше.

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Японский посадочный модуль SLIM снова перешел в спящий режим, когда на Луне наступила двухнедельная холодная ночь. Солнечные панели перестали получать достаточное количество солнечного света, а потому батарея модуля перестала заряжаться. Японские ученые считают, что аппарат, получивший прозвище "Лунный снайпер" из-за своей максимально точной посадки на Луне, еще может продолжить свою работу через 14 дней. Но полной уверенности в этом нет. Хотя за несколько дней работы модулю SLIM удалось сделать фотографии лунной поверхности и собрать ценные данные, пишет New Atlas.

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Посадочный модуль SLIM, созданный в Японии, всего несколько дней назад смог начать свою работу на Луне, хотя приземлился там еще 19 января. Но во время приземления он подпрыгнул и оказался в положении "вверх ногами". В результате его солнечные панели были размещены так, что солнечный свет не попадал на них. Поэтому батарея модуля не заряжалась, и он перешел в спящий режим.

Посадочный модуль SLIM, созданный в Японии, всего несколько дней назад смог начать свою работу на Луне, хотя приземлился там еще 19 января. Но во время приземления он подпрыгнул и оказался в положении "вверх ногами" Фото: JAXA

Только 29 января Солнце расположилось таким образом, что свет звезды начал попадать на солнечные панели и SLIM начал свою работу по исследованию Луны. В частности, аппарат сканировал близлежащую поверхность Луны, чтобы определить ее химический состав, а также определенные минералы.

По факту SLIM, которому удалось приземлится всего в 55 метрах от запланированного мета посадки (это огромное достижение, ведь в основном аппараты приземляются в радиусе нескольких километров) проработал всего 3 дня.

Изображения лунной поверхности, снятые камерой SLIM сразу после приземления 19 января (слева) и после восстановления электроснабжения через 10 дней (справа). По мере того как направление Солнца менялось, менялись и тени, отбрасываемые на лунную поверхность Фото: JAXA

31 января он сделал свои последние фотографии поверхности Луны, а уже 1 февраля перешел в спящий режим, ведь на Луне наступила ночь, а это значит, что батарея модуля не может заряжаться из-за недостатка солнечного света. В японском космическом агентстве JAXA считают, что SLIM еще сможет вернуться к работе примерно 15 февраля, когда на Луне снова наступит день.

31 января SLIM сделал свои последние фотографии поверхности Луны, а уже 1 февраля перешел в спящий режим Фото: JAXA

Но у посадочного модуля нет системы обогрева, а ночью на Луне температура снижается до минус 130 градусов Цельсия. Поэтому такой холод может повредить батарею модуля и вывести из строя его научные приборы. Время покажет, сбудутся ли прогнозы японских ученых.

Но независимо от того, проснется SLIM или нет, согласно заявлению JAXA, посадочный модуль смог выполнить основные задачи. Во-первых, как уже было сказано выше, модуль приземлился на Луне максимально точно, во-вторых, два крошечных лунохода успешно выехали на поверхность Луны и продемонстрировали функциональную совместимость, и в-третьих, SLIM успел собрать много полезных данных.

Лунный камень, который запечатлел SLIM после восстановления электроснабжения, имеет ширину 63 сантиметра и находится на расстоянии 18 метров от посадочного модуля Фото: JAXA

По словам японских ученых, они уже приступили к анализу полученной информации, которая поможет разгадать загадку происхождения Луны. Как только будут получены первые результаты исследований, они будут представлены общественности.

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