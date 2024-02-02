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Технологии и наука

Предсказывал Эйнштейн. Лазерный треугольник в космосе должен найти рябь в пространстве-времени

детектор гравитационных волн LISA
Фото: BBC | Предсказывал Эйнштейн. Лазерный треугольник в космосе должен найти рябь в пространстве-времени

Один из самых дорогостоящих проектов Европейского космического агентства официально получил зеленый свет.

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Европейское космическое агентство подтвердило, что проект космического лазерного детектора гравитационных волн LISA буде все же реализован и он отправится в космос не раньше 2035 года. Проект детектора находился в стадии разработки уже более 15 лет, пишет BBC.

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Еще в своей теории относительности Альберт Эйнштейн предсказывал существование гравитационных волн, то есть пульсаций энергии, которые летят через космос со скоростью света и возникают в результате столкновения очень массивных объектов. Гравитационные волны также называют рябью на ткани пространства-времени, которую можно сравнить с рябью, распространяющейся на поверхности озера или реки, когда по ней плывет лодка.

Впервые гравитационные волны были обнаружены только в 2015 году с помощью наземного детектора LIGO. Эти волны появились в результате столкновения массивных черных дыр, масса которых в миллионы раз больше массы Солнца.

Но новый космический детектор гравитационных волн LISA позволит учены обнаружить эти явления с гораздо большей длиной волны. На Земле гравитационные волны обнаруживают благодаря возмущениям, которые они вызывают на пути лазерного луча, когда он направляется по L-образным туннелям длиной 4 км.

детектор гравитационных волн Fullscreen
На Земле гравитационные волны обнаруживают благодаря возмущениям, которые они вызывают на пути лазерного луча, когда он направляется по L-образным туннелям длиной 4 км
Фото: BBC

LISA будет работать примерно так же, но лазерные лучи будут направляться на гораздо большее расстояние и между тремя одинаковыми космическими аппаратами, расположенными в виде равностороннего треугольника. Расстояние между аппаратами будет составлять 2,5 млн км.

детектор гравитационных волн LISA Fullscreen
LISA будет работать примерно так же, но лазерные лучи будут направляться на гораздо большее расстояние и между тремя одинаковыми космическими аппаратами, расположенными в виде равностороннего треугольника. Расстояние между аппаратами будет составлять 2,5 млн км
Фото: BBC

Проект космического детектора находился в стадии разработки более 15 лет, но теперь Европейское космическое агентство (ЕКА) объявило о том, что он будет реализован при помощи NASA. Запуск LISA в космос запланирован не раньше, чем на 2035 год.

В ЕКА подсчитали, что стоимость реализации проекта примерно 1,9 млрд долларов. Ученые считают, что изучение гравитационных волн поможет ответить на важные вопросы об устройстве и истории Вселенной.

Учитывая то, что гравитационные волны возникают во время столкновения двух массивных черных дыр, ученые также заинтересованы в дальнейшем изучении природы этих объектов. Считается, что создание и эволюция центральных черных дыр неразрывно связаны с рождением и эволюцией галактик, в которых они находятся.

Как уже писал Фокус, астрономы впервые обнаружили в ранней Вселенной огромную черную дыру, которая мешает появлению звезд в ее родной галактике.

Также Фокус писал о том, что с помощью очень мощной ракеты-носителя Starship от компании SpaceX в космос будет выведена новая орбитальная станция, которая станет заменой МКС.

Напоминаем, что огромный астероид подлетит к Земле ближе всего за сотни лет. Потенциально опасный астероид шириной почти 300 метров не подлетит так близко к Земле еще в течение почти 200 лет, как уже писал Фокус.