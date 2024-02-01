Впервые обнаружена черная дыра в ранней Вселенной, которая убила эволюцию галактики (фото)

Астрономы впервые увидели, как массивная черная дыра уничтожила процесс образования звезд в галактике на заре истории космоса.

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Согласно исследованию, опубликованному в издании Astrophysical Journal, а астрономы впервые в истории обнаружили гигантскую черную дыру в ранней Вселенной, которая помешала появлению новых звезд в очень далекой галактике, пишет Live Science.

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Черные дыры рождаются в результате смерти огромных звезд, после чего начинает поглощать газ, пыль и звезды и даже другие черные дыры, чтобы вырасти и набрать огромную массу. Самые массивные из черных дыр находятся в центрах галактик и благодаря активному поглощению материи, которая кружит вокруг них в аккреционном диске, эта материя нагревается и в космос выбрасываются потоки газа и излучения.

Таким образом некоторые черные дыры формируют яркие активные галактические ядра. Самыми экстремальными активными галактическими ядрами являются квазары, которые питают сверхмассивные черные дыры, масса которых в миллиарды раз больше массы Солнца. При это квазары настолько яркие, что их свет может перекрыть свет всех звезд в галактике и его яркость в триллионы раз больше, чем у самых ярких звезд.

Известно, что квазары провоцируют удаление окружающей их материи со скоростью, которая близка к скорости света. Наблюдения в локальной Вселенной подтвердили этот факт. Но ученые не знали, происходило ли нечто подобное в ранней Вселенной. Ведь такой выброс газа напрямую влияет на эволюции галактик, ведь мешает появлению новых звезд.

С помощью радиотелескопа ALMA ученые обнаружили квазар J2054-0005, который существовал через 900 млн лет после Большого взрыва. В результате астрономы подтвердили теорию о том, что квазары в ранней Вселенной своими выбросами газа подавляли процесс образования новых звезд.

С помощью радиотелескопа ALMA ученые обнаружили квазар J2054-0005, который существовал через 900 млн лет после Большого взрыва. В результате астрономы подтвердили теорию о том, что квазары в ранней Вселенной своими выбросами газа подавляли процесс образования новых звезд. Иллюстрация Фото: ALMA

Потоки молекулярного газа, состоящие из атомарного водорода и атомарного кислорода, которые выбрасывает огромная черная дыра, являются основным веществом для формирования звезд. Но слишком быстрые выбросы черной дыры, как показали наблюдения не давали протозвездам возможности набирать массу и формироваться в центральном регионе древней галактики.

По словам ученых, теории предполагают, что выбросы молекулярного газа играют важную роль в формировании и эволюции галактик начиная с самого начального этапа их жизни. Существовало предположение, что квазары в ранней Вселенной могли подавлять процесс появления новых звезд и это впервые в истории было обнаружено. Теперь другие астрономы должны проверить результаты исследования и окончательно подтвердить историческое открытие.

Авторы исследования намерены провести наблюдение и за другими квазарами из ранней Вселенной, чтобы лучше понять, как активные огромные черные дыры сформировали самые первые галактики.

Как уже писал Фокус, астрономы обнаружили почти невидимую темную галактику, которая меняет представление о Вселенной, а также о загадочной темной материи. Эта необычная галактика находится в 300 млн световых лет от нас.

Также Фокус писал о том, что изучения в том числе и черных дыр, NASA планирует разместить на темной стороне Луны массив новых телескопов.