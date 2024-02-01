Уперше виявлено чорну діру в ранньому Всесвіті, яка вбила еволюцію галактики (фото)

Астрономи вперше побачили, як масивна чорна діра знищила процес утворення зірок у галактиці на зорі історії космосу.

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Згідно з дослідженням, опублікованим у виданні Astrophysical Journal, астрономи вперше в історії виявили гігантську чорну діру в ранньому Всесвіті, яка завадила появі нових зірок у дуже далекій галактиці, пише Live Science .

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Чорні діри народжуються внаслідок смерті величезних зірок, після чого починає поглинати газ, пил і зірки та навіть інші чорні діри, щоб вирости і набрати величезну масу. Наймасивніші з чорних дір знаходяться в центрах галактик і завдяки активному поглинанню матерії, що кружляє навколо них в акреційному диску, ця матерія нагрівається і в космос викидаються потоки газу та випромінювання.

Таким чином деякі чорні діри формують яскраві активні галактичні ядра. Найекстремальнішими активними галактичними ядрами є квазари, які живлять надмасивні чорні діри, маса яких у мільярди разів більша за масу Сонця. При цьому квазари настільки яскраві, що їхнє світло може перекрити світло всіх зірок у галактиці і його яскравість у трильйони разів більша, ніж у найяскравіших зірок.

Відомо, що квазари провокують віддалення навколишньої матерії зі швидкістю, яка близька до швидкості світла. Спостереження в локальному Всесвіті підтвердили цей факт. Але вчені не знали, чи відбувалося щось подібне в ранньому Всесвіті. Адже такий викид газу безпосередньо впливає на еволюцію галактик, адже заважає появі нових зірок.

За допомогою радіотелескопа ALMA вчені виявили квазар J2054-0005, який існував через 900 млн років після Великого вибуху. У результаті астрономи підтвердили теорію про те, що квазари в ранньому Всесвіті своїми викидами газу пригнічували процес утворення нових зірок.

За допомогою радіотелескопа ALMA вчені виявили квазар J2054-0005, який існував через 900 млн років після Великого вибуху. У результаті астрономи підтвердили теорію про те, що квазари в ранньому Всесвіті своїми викидами газу пригнічували процес утворення нових зірок. Ілюстрація Фото: ALMA

Потоки молекулярного газу, що складаються з атомарного водню та атомарного кисню, які викидає величезна чорна діра, є основною речовиною для формування зірок. Але занадто швидкі викиди чорної діри, як показали спостереження, не давали протозіркам змоги набирати масу і формуватися в центральному регіоні стародавньої галактики.

За словами вчених, теорії припускають, що викиди молекулярного газу відіграють важливу роль у формуванні та еволюції галактик, починаючи з самого початкового етапу їхнього життя. Існувало припущення, що квазари в ранньому Всесвіті могли пригнічувати процес появи нових зірок і це вперше в історії було виявлено. Тепер інші астрономи мають перевірити результати дослідження й остаточно підтвердити історичне відкриття.

Автори дослідження мають намір провести спостереження і за іншими квазарами з раннього Всесвіту, щоб краще зрозуміти, як активні величезні чорні діри сформували найперші галактики.

Як уже писав Фокус, астрономи виявили майже невидиму темну галактику, яка змінює уявлення про Всесвіт, а також про загадкову темну матерію. Ця незвичайна галактика розташована за 300 млн світлових років від нас.

Також Фокус писав про те, що для вивчення, зокрема й чорних дір, NASA планує розмістити на темній стороні Місяця масив нових телескопів.