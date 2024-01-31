NASA планує побудувати на зворотному боці Місяця величезний телескоп: під прицілом чорні діри

Космічне агентство США виділило гроші на першу фазу розроблення новітнього масиву з кількох телескопів, які зможуть робити докладні зображення зірок та їхнього оточення.

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NASA планує побудувати на Місяці базу, де зможуть перебувати протягом 2-х місяців астронавти, на орбіті Місяця космічну станцію, але тепер з'явилися плани розмістити на зворотному боці Місяця величезний телескоп із високою роздільною здатністю. Проєкт місячного інтерферометра запропонували вчені з Центру космічних польотів NASA імені Годдарда. Це буде масив із кількох телескопів, який зможе робити зображення у видимому та ультрафіолетовому світлі під час вивчення зірок та їхнього оточення. Масив отримав робочу назву Artemis-enabled Stellar Imager (AeSI) і автори проєкту отримали гроші в рамках першої фази фінансування проєкту, пише Phys.

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За словами вчених, повернення NASA на Місяць відкриває величезний потенціал для наукових досліджень, зокрема для створення обсерваторій на поверхні супутника Землі. Науковці планують створити величезний телескоп, який буде розміщений на зворотному боці Місяця і не буде залежати від перешкод, які є на Землі й іноді заважають спостерігати за космосом.

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Учені кажуть, що за допомогою нової обсерваторії на Місяці можна буде отримати більш детальну картину астрономічних об'єктів, ніж це можуть робити багато наземних телескопів. Наприклад, за його допомогою можна буде досліджувати поверхню зірок, акреційні диски, що оточують протозірки і чорні діри, а також погодні умови на найближчих екзопланетах.

За допомогою нового телескопа можна буде отримувати детальні зображення чорних дір Фото: Event Horizon Telescope Collaboration

Автори проекту кажуть, що вартість його реалізації буде високою, а тому будівництво масиву потрібно буде проводити поетапно, поступово збільшуючи кількість телескопів у масиві. Поки що незрозуміло, який саме матиме розмір майбутній масив телескопів, але раніше пропонувалися проєкти інтерферометра кілометрового розміру.

Учені вважають, що розвиток інфраструктури на Місяці дасть змогу швидше реалізувати їхній амбітний проєкт Фото: NASA

Вчені вважають, що розвиток інфраструктури на Місяці дасть змогу швидше реалізувати їхній амбітний проект. Автори проєкту припускають, що місячний інтерферометр призведе до прогресу в астрофізиці, наприклад, у вивченні магнітної активності зірок, ядер активних галактик і динаміки космологічних явищ. Також учені вважають, що нова обсерваторія дасть змогу отримувати зображення чорних дір і шукати ознаки позаземного життя на кам'янистих планетах.

Як уже писав Фокус, політ на Марс негативно позначиться на мозку людини, але вчені знайшли несподіване рішення цієї проблеми. Польоти в глибокий космос будуть виснажувати мозок астронавтів, але мікроби можуть допомогти нівелювати цю проблему.

Також Фокус писав про те, що Китай відправить посадковий модуль на Місяць туди, де NASA висадить астронавтів. Китай спробує приземлити свій модуль на освітленому краю кратера Шеклтон недалеко від Південного полюса Місяця під час своєї місії "Чан'е-7".

Нагадуємо, що телескоп NASA виявив 6 планет біля "поганої" зірки-дитини. Астрономи виявили дуже рідкісну планетну систему, яка складається з молодих планет, як уже писав Фокус.