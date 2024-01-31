Китай відправить посадковий модуль на Місяць туди, де NASA висадить астронавтів: мета місії

Китай спробує приземлити свій модуль на освітленому краю кратера Шеклтон недалеко від Південного полюса Місяця під час своєї місії "Чан'е-7".

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Згідно зі статтею, опублікованою в журналі National Science Review, китайська місія "Чан'е-7" націлена на вивчення кратера Шеклтон на Південному полюсі Місяця. Цей кратер NASA розглядає як одне з місць для висадки астронавтів на Місяці 2026 року. Але китайська місія також запланована на 2026 рік, пише SpаceNews .

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Місія "Чан'є-7" складатиметься з орбітального апарату, посадкового модуля, місяцеходу, літаючого зонда й орбітального супутника-ретранслятора зв'язку. Останній, що дістав назву Queqiao-2, як очікується, буде запущено в лютому для підтримки майбутніх місій Китаю на Місяць.

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Спочатку супутник Queqiao-2 буде підтримувати безпрецедентну китайську місію з доставки зразків зі зворотного боку Місяцяпід назвою "Чан'е-6", про яку вже писав Фокус. Очікується, що посадковий модуль вирушить на Місяць у травні цього року.

Щодо посадкового модуля "Чан'є-7", то він має вирушити на Місяць 2026 року і приземлиться на освітленому краю кратера Шеклтон, у затінених ділянках якого може міститися водяний лід.

Кратер Шеклтон на Місяці Фото: NASA

Головна мета цієї китайської місії — надати цінні дані для майбутніх досліджень Місяця і потенційного використання місячних ресурсів. Також ця місія бере участь у підготовці до будівництва Китаєм на Місяці у 2030-х роках Міжнародної наукової місячної станції. Ця база має бути побудована в районі Південного полюса Місяця, де подібну базу планує побудувати NASA також у наступному десятилітті.

Наукові цілі місії "Чан'є-7" включають виявлення водяного льоду на поверхні Місяця, вивчення місячної морфології, а також дослідження складу і структури супутника Землі. Китайські вчені хочуть встановити розподіл і джерело водяного льоду в районі Південного полюса Місяця. Також буде проведено збір даних про молекули води та ізотопи водню в місячній поверхні.

Клайв Ніл з Університету Нотр-Дам, США, вважає, що дані цієї місії можуть мати вирішальне значення для науки в рамках вивчення Місяця. Зокрема, вчений зазначає, що дані, зібрані сейсмометром посадкового модуля, зможуть показати наскільки сильними є місячні землетруси в районі Південного полюса Місяця.

Ці дані допоможуть побудувати як китайську, так і американську базу на Місяці таким чином, щоб ці конструкції могли протистояти сильним землетрусам.

Як уже писав Фокус, автори недавнього дослідження вважають, що місячні землетруси можуть становити велику загрозу для астронавтів.

Також Фокус писав про те, що в нашій галактиці виявлено всього 2 супутники екзопланет, але є одна проблема. Вчені досі сперечаються, чи дійсно вони існують.