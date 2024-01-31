Китай отправит посадочный модуль на Луну туда, где NASA высадит астронавтов: цель миссии

Китай попытается приземлить свой модуль на освещенном краю кратера Шеклтон недалеко от Южного полюса Луны во время своей миссии "Чанъэ-7".

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Согласно статье, опубликованной в журнале National Science Review, китайская миссия "Чанъэ-7" нацелена на изучение кратера Шеклтон на Южном полюсе Луны. Этот кратер NASA рассматривает как одно из мест для высадки астронавтов на Луне в 2026 году. Но китайская миссия также запланирована на 2026 год, пишет SpаceNews.

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Миссия "Чанъэ-7" будет состоять из орбитального аппарата, посадочного модуля, лунохода, летающего зонда и орбитального спутника-ретранслятора связи. Последний, получивший название Queqiao-2, как ожидается, будет запущен в феврале для поддержки будущих миссий Китая на Луну.

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Изначально спутник Queqiao-2 будет поддерживать беспрецедентную китайскую миссию по доставке образцов с обратной стороны Луны под названием "Чанъэ-6", о которой уже писал Фокус. Ожидается, что посадочный модуль отправится на Луну в мае этого года.

Что касается посадочного модуля "Чанъэ-7", то он должен отправится на Луну в 2026 году и приземлится на освещенном краю кратера Шеклтон, в затененных участках которого может находится водяной лед.

Кратер Шеклтон на Луне Фото: NASA

Главная цель данной китайской миссии — предоставить ценные данные для будущих исследований Луны и потенциального использования лунных ресурсов. Также эта миссия участвует в подготовке к строительству Китаем на Луне в 2030-х годах Международной научной лунной станции. Эта база должна быть построена в районе Южного полюса Луны, где подобную базу планирует построить NASA также в следующем десятилетии.

Научные цели миссии "Чанъэ-7" включают обнаружение водяного льда на поверхности Луны, изучение лунной морфологии, а также исследование состава и структуры спутника Земли. Китайские ученые хотят установить распределение и источник водяного льда в районе Южного полюса Луны. Также будет проведен сбор данных о молекулах воды и изотопах водорода в лунной поверхности.

Клайв Нил из Университета Нотр-Дам, США, считает, что даныне этой миссии могут иметь решающее значение для науки в рамках изучения Луны. В частности, ученый отмечает, что данные, собранные сейсмометром посадочного модуля смогут показать насколько сильными являются лунные землетрясения в районе Южного полюса Луны.

Эти данные помогут построить как китайскую, так и американскую базу на Луне таким образом, чтобы эти конструкции могли противостоять сильным землетрясениям.

Как уже писал Фокус, авторы недавнего исследования считают, что лунные землетрясения могут представлять большую угрозу для астронавтов.

Также Фокус писал о том, что в нашей галактике обнаружены всего 2 спутника экзопланет, но есть одна проблема. Ученые до сих пор спорят, действительно ли они существуют.