Этого не делала еще ни одна страна. Китай отправит особенную миссию на Луну: что известно

У Китая очень большие планы на Луну на ближайшие годы: высадка астронавтов, постройка базы и новые исследования.

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Еще ни один космический аппарат не собирал образцы лунного реголита и горной породы на обратной стороне Луны и не возвращал их на Землю. Но Китай планирует сделать это, отправив на спутник Земли свой очередной посадочный аппарат под названием "Чанъэ-6" в 2024 году. Но это еще не все, ведь у Китая большие планы на Луну: до конца 2020-х годов страна хочет отправить своих астронавтов сюда, а также позже построить лунную исследовательскую базу, пишет CNN.

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Уникальная миссия Китая на Луну

Первой страной, которая доставила свой луноход на обратную сторону Луны стал Китай в 2019 году, но еще ни одна страна в мире не собирала образцы лунного реголита здесь и не доставляла их на Землю.

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Согласно заявлению Китайского национального космического управления, в 2024 году на обратную сторону Луны должен приземлиться посадочный аппарат "Чанъэ-6", который выполнит историческую миссию. Таким образом китайские ученые хотят расширить понимание свойств поверхности обратной стороны спутника Земли. Если все пойдет по плану, то эта миссия станет уже 11-й, во время которой образцы лунной породы были доставлены на Землю. Правда, остальные 10 успешных миссий были сосредоточены на видимой стороне Луны.

Еще ни один космический аппарат не собирал образцы лунного реголита на обратной стороне Луны и не возвращал их на Землю. Но Китай планирует сделать это, отправив на спутник Земли свой очередной посадочный аппарат под названием "Чанъэ-6" в 2024 году Фото: CNN

Китайский посадочный аппарат должен приземлиться в самом большом известном кратере Луны под названием Бассейн Южный полюс — Эйткен, на стороне, которая находится на невидимой нам части спутника Земли. Обратная сторона Луны покрыта кратерами, но, в отличие от видимой стороны, на ней не доминирует большое лунное море или более темные следы древних потоков лавы. Эта разница интригует ученых, и они хотят выяснить, почему лунная поверхность имеет такие отличия.

Большие китайские планы на Луну

В 2026 году Китай планирует отправить на Луну следующий посадочный аппарат под названием "Чанъэ-7", который будет искать полезные ресурсы на южном полюсе. А в 2028 году аппарат "Чанъэ-8" будет изучать способы использования ценных ресурсов на Луне. Стоит заметить, что последняя на сегодня лунная миссия Китая "Чанъэ-5" успешно доставила образцы горной породы и реголита с Луны на Землю в декабре 2020 года.

Китай хочет стать сильной космической страной и в этом плане у него уже много достижений. Например, можно вспомнить о том, что в конце 2022 года была успешно собрана космическая станция "Тяньгун". А к 2030 году, согласно заявлению Китайского национального космического управления, на Луну должны впервые высадится китайские астронавты.

К 2030 году, согласно заявлению Китайского национального космического управления, на Луну должны впервые высадится китайские астронавты Фото: NASA/JSC

К 2040 году КНР хочет построить на южном полюсе Луны постоянную международную исследовательскую базу. Кстати, посадочный аппарат "Чанъэ-7" будет изучать также лучшие места для строительства этой базы. Пока, что принять участие в этом проекте выявили желание только Россия, Венесуэла и Южная Африка.

Фокус уже писал о том, что в Китае выразили сомнение в том, что посадочный аппарат индийской миссии "Чандраян-3" действительно осуществил посадку в районе южного плюса Луны. То есть политическое противостояние двух стран Азии на Земле перешло и в сферу космоса.

Также Фокус писал о том, что NASA построит жилой дом на Луне, где смогут жить обычные люди, которые смогут заплатить за перелет туда и обратно и за аренду жилья.