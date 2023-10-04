Снять квартиру и жить в космосе. NASA построит жилой дом на Луне: как он будет выглядеть (фото)

В новом доме на Луне смогут жить не только астронавты, но и обычные люди, которые смогут заплатить за перелет туда и обратно.

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NASA заключило контракт с американской строительной компанией ICON на разработку проекта по строительству первого жилого дома на Луне. У космического агентства США очень амбициозная цель – дом для обычных людей, где можно будет снять квартиру на Луне, должен появиться уже к 2040 году на поверхности спутника Земли, пишет Daily Mail.

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Строительная компания ICON уже 5 лет занимается возведением домом в штате Техас с помощью 3D-печати. Один принтер строит дом за двое суток и на сегодняшний день компания построила уже более 100 домов в городе Остин, штат Техас, США.

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NASA считает, что подобное строительство можно осуществить и на Луне, а потому заключило контракт с компанией ICON на 60 млн долларов, чтобы та разработала проект и построила первый жилой дом на Луне к 2040 году.

NASA считает, что подобное строительство можно осуществить и на Луне, а потому заключило контракт с компанией ICON на 60 млн долларов, чтобы та разработала проект и построила первый жилой дом на Луне к 2040 году Фото: Daily Mail

Этот дом предназначен не только для проживания в нем астронавтов. В этом лунном жилище смогут снять квартиру, или комнату, обычные люди, которые смогут заплатить за полет на Луну и обратно, а также за проживание. В NASA не сообщили, сколько будет стоить проживание в этом доме на Луне.

Этот дом предназначен не только для проживания в нем астронавтов. В этом лунном жилище смогут снять квартиру, или комнату, обычные люди, которые смогут заплатить за полет на Луну и обратно, а также за проживание Фото: Daily Mail

Пока что эти планы находятся на ранней стадии разработки и сейчас доступны примерные изображения строений и их внутреннего устройства. Но все может измениться за следующее десятилетие. В любом случае известно, что стены дома на Луне смогут защитить жителей от очень высокой или очень низкой температуры окружающей среды, от вредного излучения, а также от ударов метеоритов.

Что касается дверей, окон и мебели в этом доме, то в NASA ведут переговоры для создания этих предметов с разными университетами и частными компаниями из США Фото: Daily Mail

Согласно плану NASA, на Луну нужно доставить гигантский 3D-принтер, который будет использовать для печати строения бетон, созданный из лунных камней и пыли. Этот принтер будет создавать слой за слоем стены, пол и крышу отдельно, а затем все соединят вместе. Что касается дверей, окон и мебели в этом доме, то в NASA ведут переговоры для создания этих предметов с разными университетами и частными компаниями из США.

Согласно плану NASA, на Луну нужно доставить гигантский 3D-принтер, который будет использовать бетон, созданный из лунных камней и пыли Фото: Daily Mail

Для того, чтобы доставить огромный 3D-принтер на Луну сначала нужно построить посадочную (она же будет и стартовой) площадку для космических ракет. Эта площадка должна располагаться вдали от первого дома, возле которого, как планируется построят и другие подобные жилища. В компании ICON считают, что люди смогут жить в таком доме длительное время, и возможно в других подобных домах начнут жить люди, которые захотят остаться на спутнике Земли навсегда.

Для того, чтобы доставить огромный 3D-принтер на Луну сначала нужно построить посадочную (она же будет и стартовой) площадку для космических ракет Фото: Daily Mail

Первое тестовое строительство лунного дома произойдет на Земле в Центре космических полетов NASA имени Маршалла в феврале 2024 года. В специальном помещении будет размещен 3D-принтер, которые будет вести строительство в условиях вакуума и сильного излучения.

Пока что не ясно, когда именно NASA сможет построить посадочную площадку на Луне для доставки туда строительного принтера, чтобы начать возведение первого лунного дома в настоящем космосе. Но, до 2040 года время еще есть. Напоминаем, что в конце следующего года в путешествие вокруг Луны в рамках миссии Artemis 2 отправятся четверо астронавтов. А вот уже в 2025 году (хотя может и в 2026-м, все зависит от многих факторов) астронавты миссии Artemis 3 должны высадиться на поверхность Луны.

Фокус уже писал о том, что для постоянной жизни людей на Луне нужно большое количество водяного льда, но ученые сомневаются, что его здесь слишком много.