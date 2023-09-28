В Китае сомневаются, что индийский луноход высадился на южном полюсе спутника Земли

В Пекине считают, что достижение Индии слишком преувеличено, и говорят о преимуществах своих космических технологий.

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Конфликт между двумя крупнейшими странами Азии вылился и в конкуренцию на космическом поприще. В прошлом месяце Индия высадила на Луне свой луноход "Чандраян-3", став первой страной, чей космический аппарат оказался рядом с южным полюсом Луны. Ко всему прочему, Индия превзошла достижения Китая. Об этом пишет Times.

Пекин ответил заявлением ведущего китайского ученого о том, что это достижение слишком преувеличено.

Оуян Цзыюань, которого называют отцом китайской программы исследования Луны, заявил, что место посадки аппарата "Чандраян-3", находится на 69 градусах южной широты, что значительно дальше от полюса, который определяют в пределах 88,5 и 90 градусов.

На Земле 69 градусов южной широты соответствуют району полярного круга, но на Луне этот район ближе к полюсу.

"Место посадки "Чандраян-3" находится не на южном полюсе Луны, не в районе южного полюса Луны и не рядом с районом южного полюса Луны", — заявил представитель Китая.

По словам Оуяна, "Чандраян-3" находился на расстоянии 619 км от полярного региона.

После посадки "Чандраян-3" китайское издание Global Times цитировало старшего эксперта по космосу из Пекина Пан Чжихао, заявившего, что технологии Китая гораздо лучше.

В рамках Космической программы Китая есть возможность отправки орбитальных аппаратов и спускаемых аппаратов непосредственно на переходную орбиту Земля-Луна с момента запуска "Чанъэ-2" (вторая китайская автоматическая межпланетная станция) в 2010 году.

Представитель Китая также отметил "ограниченную мощность ракета-носителей" Индии и сказал, что китайские двигатели гораздо совершеннее.

Вместе с тем, "Чандраян-3" оказался дальше в южном направлении, чем любой другой космический корабль.

Напомним, что в прошлом месяце попытка России посадить космический корабль вблизи южного полюса Луны оказалась неудачной.

Также сообщалось, что в Китае планируют строить базы в лунных пещерах.