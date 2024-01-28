Астронавты "Аполлон-17" видели странные вспышки на Луне: что это и увидят ли их снова (фото)

Ученые заинтересованы в том, чтобы астронавты миссии Artemis 2 увидели подобное явление снова, находясь на орбите вокруг Луны.

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Ученые из NASA создают задания для будущей пилотируемой миссии к Луне, которая состоится в сентябре 2025 года. Астронавты миссии Artemis 2 должны полететь к Луне, выйти на орбиту вокруг спутника Земли и проведут наблюдения за поверхностью Луны. Путешествие на космическом корабле Orion займет 10 дней. Интересно, что одно из заданий для четырех астронавтов состоит в том, чтобы они попытались увидеть странные вспышки света на поверхности Луны. Дело в том, что астронавты миссии "Аполлон-17" более 50 лет назад наблюдали три такие вспышки, пишет Space.

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Во время миссии "Аполлон-17" в 1972 году астронавт Харрисон Шмитт, двенадцатый человек, побывавший на Луне, когда еще находился на орбите спутника Земли заметил три странные вспышки света на поверхности Луны.

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Исторический снимок. Появилось первое изображение японского модуля SLIM на Луне (фото)

Сейчас ученые предполагают, что эти вспышки могли появится в результате падения метеоритов или же быть космическими лучами, которые заметили астронавты. Но получить прямые доказательства этого ученые надеются во время пилотируемой миссии Artemis 2.

Японский астроном Даичи Фуджи сделал этот снимок падения метеорита на Луну (яркая вспышка внизу слева) 23 февраля 2023 года Фото: space.com

Хотя астронавтам "Аполлон-17" не удалось запечатлеть эти вспышки света, которые длятся доли секунды, ситуация может измениться благодаря новым камерам. Хотя шансы, по словам ученых очень малы. Возможно, астронавты миссии Artemis 3, которые впервые за более чем 50 лет высадятся на Луне, наконец-то смогут запечатлеть эти странные вспышки на камеру.

По словам ученых из NASA, примерно 5 метеоритов размером с теннисный мяч каждый час падают на поверхность Луны. В то же время в Луну врезаются каждый час миллионы крошечных метеоритов. Но ученые считают, что они не представляют угрозы для астронавтов, ведь шанс столкновения очень мал.

Ученые говорят, что наблюдение за вспышками света на Луне, которые появились в результате падения метеоритов, могут помочь астронавтам обнаружить новые ударные кратеры. Исследователи предполагают, что такие вспышки света от падения метеоритов не являются редкими, а потому участники миссии Artemis 2 могут их увидеть.

Если шанс повреждения скафандра астронавтов на Луне падающим метеоритом считается маленьким, то эти падения представляют большую проблему для нужно будет использовать очень прочные материалы.

Как уже писал Фокус, для астронавтов могут быть опасными лунные землетрясения, как показывает новое исследование.

Также Фокус писал о новом испытании ракетного двигателя, которым будет оснащена мощная ракета, предназначенная для доставки астронавтом на Луну.

Напоминаем, что авторы недавнего исследования предполагают, что туннели в космосе, с помощью которых можно быстро переместится из одной точки в другую, все же существуют, как уже писал Фокус.