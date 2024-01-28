Быстрое перемещение в космосе. Кротовые норы существуют: что выяснили ученые

Возможно, червоточины больше не будут относить к области научной фантастики.

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Альберт Эйнштейн создал свою теорию относительности и переосмыслил силу гравитации как искривление пространства и времени. Он также много писал об особенностях квантовой механики, но отвергал ее как фундаментально неверную теорию. Также Эйнштейн говорил о существовании туннелей в космосе, которые также называют кротовые норы или червоточины. Согласно предположениям, с помощью этих туннелей можно очень быстро переместится из одной точки космоса в другую. Быстрее, чем даже со скоростью света. Авторы недавнего исследования, опубликованного в журнале Nature, использовали квантовый компьютер для создания и управления тем, что эквивалентно кротовой норе, пишет Big Think.

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Теория ER

Альберт Эйнштейн вместе со своим учеником Натаном Розеном работал над тем, как превратить свою теорию гравитации, которая больше известна как общая теория относительности, в теорию всего. Одна из проблем заключалась в том, что теория предсказывала существование бесконечностей в центре черных дыр. Эти бесконечности возникли, когда вся масса мертвой звезды сжалась в точку нулевого размера, так называемую сингулярность.

Розен и Эйнштейн обдумывали решения этой проблемы, в том числе с помощью замены двух сингулярностей туннелем, который их соединяет. Эти туннели известны как мост Эйнштейна-Розена или кротовые норы, или червоточины. Теоретически возможно, чтобы объект вошел в одну червоточину и вышел из другой, даже если концы кротовых нор разделены большими расстояниями. В этом случае объект перемещался бы через дополнительные измерения. Эта теория получила название ER по первым буквам фамилий ученых.

Часто в научной фантастике описывается перемещение через кротовую нору космического корабля со скоростью, которая даже выше скорости света. В этом случае переместиться из одной точки космоса в другую можно практически мгновенно. Но существует много проблем, связанных с созданием червоточин, из-за того, что они нестабильны, если их стабильность не поддерживается большим количеством отрицательной энергии.

Эйнштейн говорил о существовании туннелей в космосе, которые также называют кротовые норы или червоточины. Согласно предположениям, с помощью этих туннелей можно очень быстро переместится из одной точки космоса в другую. Быстрее, чем даже со скоростью света Фото: space.com

Парадокс EPR

Также Эйнштейн и Розен работали над темой квантовой механики, но вместе с физиком Борисом Подольским. Они исследовали квантовую запутанность, которая рассматривает поведение двух объектов, которые изначально находились в контакте друг с другом, поэтому их свойства переплетаются. Ученые выяснили, что даже если между двумя объектами будет огромное расстояние, но если узнать свойства одного из них, то сразу же можно узнать свойства и другого объекта. И это происходит несмотря на то, что свойства ни одного из объектов не были определены до тех пор, пока не было проведено измерение. Это назвали парадоксом EPR.

И теория ER и парадокс EPR долгое время считались чем-то фантастическим, но в последние десятилетия ученые начали понимать, что эти две идеи имеют более глубокие связи. Стало ясно, что эти две идеи во многом идентичны.

Кротовые норы в космосе реальны

Авторы нового исследования смоделировали поведение червоточины на квантовом компьютере. Они обнаружили, что результат оказался именно таким, как и предполагали знаменитые физики в прошлом. Ученым даже удалось смоделировать условия, при которых теоретическая кротовая нора находится под управлением положительной и отрицательной энергии. Хотя червоточина с положительной энергией была нестабильна, кротовая нора с отрицательной энергией была стабильной, как и предполагает теория ER.

Важно отметить, что ученые не создали физическую кротовую нору и не переносили никакие объекты через дополнительные измерения. Вместо этого они показали квантовое поведение. Поскольку математика теории ER и парадокса EPR тесно переплетена, то полученный результат предполагает, что кротовые норы или червоточины могут существовать.

Как уже писал Фокус, ученые исправили теорию относительности Эйнштейна. Хотя Альберт Эйнштейн был одним из самых умных людей в истории, даже он знал, что его теория относительности не идеальна.

Также Фокус писал о том, что найдено растение способное пережить ядерную зиму. Исследователи смоделировали условия ядерной зимы и пришли к выводу, что не вся флора вымрет.