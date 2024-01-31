Загадка Млечного Пути. В галактике обнаружены всего 2 спутника экзопланет: но есть проблема

Одни ученые настаивают на том, что они обнаружили первые спутники планет за пределами Солнечной системы. Другие утверждают, что это не так.

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Астрономы всегда знали, что обнаружить спутники планет за пределами Солнечной системы будет непростой задачей, но продолжающиеся дебаты относительно первых двух обнаруженных спутников продолжаются. Итак, ученые нашли спутники экзопланет или все же нет? Об этом пишет Space.

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Еще в 2018 году группа американских ученых объявила о том, что она обнаружила первый экзоспутник, то есть спутник планеты за пределами Солнечной системы. Данный объект, по словам ученых, вращается вокруг экзопланеты Kepler-1625b, газового гиганта похожего на Юпитер, который расположен на расстоянии 8 тысяч световых лет от нас. Этот спутник получил название Kepler -1625b I.

В 2022 году те же ученые объявили об обнаружении второго экзоспутника, которыq вращается вокруг газового гиганта, масса которого в 4,6 раза больше Юпитера, под названием Kepler-1708b. Планета находится на расстоянии 5400 световых лет от нас. Этот экзоспутник получил название Kepler-1708b I. Оба экзоспутника имеют размер, который превышает размер Земли и больше похожи по этому параметру на планеты.

Но в конце прошлого года в журнале Nature Astronomy.было опубликовано исследование европейских ученых, которые заявили, что на самом деле первые экзоспутники не были обнаружены. Ученые предположили, что на самом деле вокруг планеты Kepler-1708b вращается еще одна планета, а вокруг Kepler-1625b — вообще ничего не вращается.

Оба экзоспутника имеют размер, который превышает размер Земли и больше похожи по этому параметру на планеты Фото: NASA

Ученые, обнаружившие экзоспутники опубликовали новое исследование на сервере препринтов arXiv, чтобы защитить свои выводы. Авторы исследовния настаивают на том, что обнаруженные имим объекты являются первыми спутника других планет за пределами Солнечной системы, которые удалось найти.

Для обнаружения экзоспутников использовался транзитный метод, с помощью которого была обнаружена большая часть известных более 5000 экзопланет. Когда планета проходит на фоне звезды, то в свете последней появляется "провал", то есть свет тускнеет. То же касается и экзоспутников, хотя интенсивность света снижается не так значительно.

Чтобы обнаружить такое незначительное снижения уровня света ученые использовали мощные алгоритмы вычислительного программного обеспечения. Авторы исследования говорят, что они использовали те же данные, что и противники существования экзоспутников, но методы обработки данных отличались.

Для обнаружения экзоспутников использовался транзитный метод, с помощью которого была обнаружена большая часть известных более 5000 экзопланет Фото: NASA

Ученые считают, что то, что алгоритм противников существования экзоспутников их не обнаружил, не значит, что их не существует. Авторы исследования считают, что учли все возможные неточности, на которые указывает исследование 2023 года, поэтому их результат верен.

В то же время авторы исследования, опубликованного в прошлом году, после анализа исследования ученых, обнаруживших экзоспутники, все же продолжают настаивать на том, что у Kepler-1625b и Kepler-1708b спутников нет.

Хотя дискуссия продолжается, остается фактом, что оба обнаруженных экзоспутнка, которые до сих пор не получили официально этот статус, являются странными. Их размер превышает диаметр Земли, как считают первооткрыватели, в 1,6–4 раза. То есть эти объекты действительно огромные, а потому их сложно принять за первые обнаруженные спутники за пределами Солнечной системы.

Ученые, обнаружившие спутники, намерены продолжить свое исследования и обнаружить другие спутники экзопланет за пределами Солнечной системы, которые могут отличаться от известных нам спутников.

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