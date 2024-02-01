Виявлено майже невидиму темну галактику: змінює уявлення про Всесвіт (фото)

Нещодавно виявлена карликова галактика розташована на відстані 300 млн світлових років від нас і може змінити уявлення вчених про темну матерію.

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Астрономи з Канарського інституту астрофізики (Іспанія) зробили дуже важливе відкриття. Вони виявили на відстані 300 млн світлових років від Землі майже невидиму карликову галактику, властивості якої не можна пояснити за допомогою сучасних уявлень про Всесвіт, пише Daily Mail.

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Нова галактика, яка випромінює в 10 разів менше світла, ніж найтьмяніші ультрадифузні галактики, належить до рідкісного класу темних галактик. Через те, що галактика виділяє менше 1% світла, що виділяється Чумацьким Шляхом, вона практично невидима. Річ у тім, що там знаходиться дуже мало зірок і всі вони віддалені одна від одної на дуже великі відстані. Астрономи припускають, що галактика, яка отримала назву Nube, приблизно в 2 рази менша за Чумацький Шлях за розмірами.

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Вчені вважають, що в цій галактиці знаходиться дуже багато темної матерії, але при цьому маса її центральної частини дуже мала. Сучасна модель устрою Всесвіту не може пояснити, яким чином виникла та еволюціонувала ця галактика, яка має такі характеристики. Вчені вважають, що галактика така тьмяна тому, що в ній міститься багато темної матерії — загадкової речовини, природа, якої до кінця не зрозуміла. Також невідомо з яких саме частинок складається темна матерія.

Галактика Nube Фото: Daily Mail

Після виявлення темної карликової галактики вчені спробували з'ясувати, як вона може існувати й утримуватися як єдине ціле, якщо вона має мало маси у своєму центрі. Річ у тім, що чим більша маса, тим більша сила гравітації, а отже, всі зірки можуть утримуватися разом у галактиці. Але те, що існує галактика з такими незвичайними параметрами суперечить теоріям, згідно з якими для існування темної матерії потрібно багато маси.

Попередньо астрономи дійшли висновку, що це явище можна пояснити тим, що насправді частинки темної матерії мають надзвичайно малу масу. Але поки що це тільки гіпотеза.

Учені заявили, що необхідно провести додаткові дослідження, але результати їхнього відкриття можуть змінити уявлення про темну матерію і взагалі про Всесвіт.

Автори дослідження кажуть, що сучасна модель космології, в основі якої лежить холодна темна матерія, не може повністю пояснити деякі властивості галактик, які спостерігають астрономи.

Дослідження темних галактик може допомогти отримати більше інформації про темну матерію і про її склад, вважають учені.

Нагадуємо, що астрономи показали знімок спіральної галактики UGC 11105, яку можна вважати майже ідеальним прикладом таких астрономічних об'єктів. Найцікавіше, що 110 млн років тому тут вибухнула зірка і перетворилася на дуже потужну наднову. У результаті світло всіх зірок галактики затьмарило світло наднової, як уже писав Фокус.

Фокус також писав про те, що автори нового дослідження припускають, що частинки темної матерії поводяться як електромагнітні хвилі і за допомогою детекторів гравітаційних хвиль можна нарешті виявити цю загадкову речовину.