Телескоп Габбл зробив знімок майже ідеальної спіральної галактики з вибуховим секретом (фото)

Ця галактика розташована на відстані 110 млн світлових років від нас і кілька років тому стала місцем дуже яскравої події.

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Вчені з NASA опублікували зображення космічного телескопа Хаббл майже ідеальної спіральної галактики під назвою UGC 11105. Вона розташована за 110 млн світлових років від Землі. Але не обманюйте себе цим мирним зображенням астрономічного об'єкта. Лише кілька років тому ця галактика стала місцем, де стався величезний катаклізм, пише Inverse.

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Спіральні галактики є одним із кількох типів галактик, які існують у космосі. Наша галактика Чумацький Шлях також є спіральною, але астрономи не можуть отримати її точне зображення, адже ми живемо всередині неї. Як уже писав Фокус, уявлення про зовнішній вигляд Чумацького Ш ляху астрономи отримали уявлення зокрема завдяки зображенням інших спіральних галактик.

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У Чумацькому Шляху відбувається щось підозріле: зірки рухаються не так і темної матерії менше

На знімку телескопа Габбл показана одна з мільярдів галактик, які існують у нашому Всесвіті, і вона називається UGC 11105. З огляду на її чітко виражену структуру, астрономічний об'єкт можна вважати майже ідеальною спіральною галактикою.

На знімку телескопа Габбл показана одна з мільярдів галактик, які існують у нашому Всесвіті, і вона називається UGC 11105. З огляду на її чітко виражену структуру, астрономічний об'єкт можна вважати майже ідеальною спіральною галактикою Фото: NASA

Але 5 років тому астрономи побачили раптовий дуже яскравий спалах світла в галактиці UGC 11105, який на деякий час затьмарив собою світло зірок у цій галактиці. Виявилося, що в одному з довгих спіральних рукавів UGC 11105 вибухнула надновою масивна зірка.

У центрі цієї галактики знаходиться дуже яскраве ядро, яке живить надмасивна чорна діра, а також мільярди яскравих зірок, але все це сукупне світло було перекрите світлом від вибуху. Світло наднової майже повністю зникло тільки через кілька місяців.

Тому на новому зображенні космічного телескопа Габбл галактика UGC 11105 випромінює своє звичайне світло і нічого не нагадує про вибухову подію.

Звісно ж, наднова вибухнула не 5 років тому, а 110 млн років тому, адже світлу зірки, що вибухнула, знадобилося саме стільки часу, щоб долетіти до Землі. Власне, і на новому знімку видно галактику, якою вона була десятки мільйонів років тому.

Така величезна відстань робить галактику з точки зору Землі не дуже яскравою. Наприклад, світло Сонця для нас у 14 трлн разів яскравіше, ніж світло всіх зірок у цій галактиці. Навіть зірки на передньому плані виглядають яскравішими, адже вони розташовані ближче.

Як уже писав Фокус, телескоп Хаббл зробив знімок "моста" із зірок, що з'єднує 2 галактики. Так може виглядати і Чумацький Шлях через мільярди років, після зіткнення з галактикою Андромеди.

Також Фокус писав про те, що астрономи виявили новий вид величезних зірок, розташованих у самій внутрішній частині центру нашої галактики.