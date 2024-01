"Старі курці": у центрі Чумацького Шляху вперше виявили новий тип стародавніх зірок (фото)

Протягом багатьох років зірки непомітно згасали, а потім раптово випустили величезні хмари диму.

Астрономи вперше виявили новий тип стародавніх зірок червоних гігантів, які отримали прізвисько "старі курці". Згідно з дослідженням, опублікованим у виданні Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, ці загадкові зірки знаходяться в самій внутрішній частині Чумацького Шляху. Вони протягом багатьох років можуть зникати так, що їх стає не видно, а потім гігантські зірки раптово випускають хмари диму розміром із Сонячну систему, пише The Guardian.

Нові загадкові гігантські стародавні зірки були виявлені під час вивчення майже мільярда зірок в інфрачервоному світлі в ході 10-річного дослідження космосу. За словами вчених, новий тип зірок червоних гігантів знаходиться дуже близько до центру Чумацького Шляху і раптово викидають матерію в космос.

Астрономи шукали протозірки (зірки, що тільки-но з'явилися), які рідко трапляються і протягом багатьох місяців та навіть років випускають сильні спалахи, тобто їхня яскравість збільшується, коли вони набирають масу. У цей час протозірки поглинають газ, який їх оточує, що і призводить до збільшення яскравості. Багато таких зірок приховані космічним пилом, але в інфрачервоному світлі, яке здатне проникати крізь цей пил, їх видно.

У результаті спостережень астрономи вперше виявили 32 нові протозірки, яскравість яких збільшилася щонайменше в 40 разів, а в деяких випадках — більш ніж у 300 разів.

Але під час нового дослідження астрономи виявили щось несподіване. Це була група загадкових стародавніх зірок червоних гігантів, розташованих дуже близько до центру Чумацького Шляху. Ці зірки активно викидали матерію, адже вони перебувають наприкінці своєї еволюції, і з 21 такої зірки 7 були визнані новим типом червоних гігантів. Саме їх учені назвали "старі курці".

За словами вчених, ці зірки протягом багатьох років знижують свою яскравість, що їх стає не видно, а потім раптово викидають у космос хмари диму. Автори дослідження припускають, що конвекційні потоки і нестабільність всередині зірок можуть спровокувати викид хмар диму.

Ці хмари, які за розміром можна порівняти з розміром Сонячної системи, складаються з пилу і виходять в одному напрямку з однієї ділянки на поверхні зірки, як вважають астрономи. Але точний механізм виникнення викидів матерії залишається поки що загадкою.

Новий тип стародавніх зірок знаходиться в самій внутрішній частині Чумацького Шляху, де, як вважається, зірки складаються з більшої кількості важких хімічних елементів, ніж будь-де в нашій галактиці. Коли такі зірки викидають матерію в космос, то вона стає основою для появи нових зірок.

Учені вважають, що відкриття нового типу зірок, які викидають матерію, може змінити уявлення про те, як хімічні елементи розподіляються в космосі.

