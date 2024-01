"Старые курильщики": в центре Млечного Пути впервые обнаружили новый тип древних звезд (фото)

В течение многих лет звезды незаметно угасали, а затем внезапно выпустили огромные облака дыма.

Астрономы впервые обнаружили новый тип древних звезд красных гигантов, которые получили прозвище "старые курильщики". Согласно исследованию, опубликованному в издании Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, эти загадочные звезды находятся в самой внутренней части Млечного Пути. Они в течение многих лет могут исчезать так, что их становится не видно, а затем гигантские звезды внезапно выпускают облака дыма размером с Солнечную систему, пишет The Guardian.

Новые загадочные гигантские древние звезды были обнаружены во время изучения почти миллиарда звезд в инфракрасном свете в ходе 10-летнего исследования космоса. По словам ученых, новый тип звезд красных гигантов находится очень близко к центру Млечного Пути и внезапно выбрасывают материю в космос.

Астрономы искали протозвезды (звезды, которые только появились), которые редко встречаются и в течение многих месяцев и даже лет выпускают сильные вспышки, то есть их яркость увеличивается, когда они набирают массу. В это время протозвезды поглощают окружающий их газ, что и приводит к увеличению яркости. Многие такие звезды скрыты космической пылью, но в инфракрасном свете, который способен проникать сквозь эту пыль, они видны.

В результате наблюдений астрономы впервые обнаружили 32 новые протозвезды, яркость которых увеличилась как минимум в 40 раз, а в некоторых случаях — более чем в 300 раз.

Но в ходе нового исследования астрономы обнаружили нечто неожиданное. Это была группа загадочных древних звезд красных гигантов, расположенных очень близко к центру Млечного Пути. Эти звезды активно выбрасывали материю, ведь они находятся в конце своей эволюции, и из 21 такой звезды 7 были признаны новым типом красных гигантов. Именно их ученые назвали "старые курильщики".

По словам ученых, эти звезды в течение многих лет снижают свою яркость, что их становится не видно, а затем внезапно выбрасывают в космос облака дыма. Авторы исследования предполагают, что конвекционные потоки и нестабильность внутри звезд могут спровоцировать выброс облаков дыма.

Эти облака, которые по размеру сравнимы с размером Солнечной системы, состоят из пыли и выходят в одном направлении из одного участка на поверхности звезды, как считают астрономы. Но точный механизм возникновения выбросов материи остается пока загадкой.

Новый тип древних звезд находится в самой внутренней части Млечного Пути, где, как считается, звезды состоят из большего количества тяжелых химических элементов, чем где-либо в нашей галактике. Когда такие звезды выбрасывают материю в космос, то она становится основой для появления новых звезд.

Ученые считают, что открытие нового типа звезд, которые выбрасывают материю, может изменить представление о том, как химические элементы распределяются в космосе.

