Нарушающие физику объекты в космосе излучают радиосигналы: ученые не могут их объяснить

Астрономы выяснили, что пара планет-бродяг выпускает загадочные радиосигналы, которые нельзя увидеть в других мирах.

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В прошлом году космический телескоп Уэбб обнаружил более 500 планет-бродяг в туманности Ориона, которые не вращаются вокруг звезд. Авторы исследования, опубликованного в журнале The Astrophysical Journal Letters, обнаружили, что пара планет-бродяг выпускает загадочные радиосигналы, которые не поддаются объяснению, пишет Live Science.

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О том, что планеты-бродяги, которые свободно перемещаются в космосе и не вращаются вокруг звезд, известно давно. Но наблюдения телескопа Уэбб показали, что в туманности Ориона из более 500 таких объектов, 80 планет-бродяг существуют в виде пар. Эти планеты с массой Юпитера гравитационно связаны между собой и находятся друг от друга на расстоянии, которое в 25-400 раз больше расстояния между Землей и Солнцем. Эти странные пары астрономы назвали "Двойные объекты с массой Юпитера" ("Jupiter-mass binary objects" или JuMBO). Эти объекты представляют собой огромную загадку для астрономов, поскольку существование этих миров бросает вызов современным физическим теориям формирования планет.

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Некоторые ученые даже предположили, что это вообще не планеты, неизвестный пока объект, который больше газовых гигантов, но меньше так называемых неудачных звезд или коричневых карликов. Кстати, как уже писал Фокус, авторы еще одного исследования пришли к выводу, что их нельзя называть неудачными звездами, ведь они могут иногда быть успешными планетами.

В прошлом году космический телескоп Уэбб обнаружил более 500 планет-бродяг в туманности Ориона, которые не вращаются вокруг звезд Фото: NASA

Хотя данные телескопа Уэбб показали, что пары планет-бродяг выпускают инфракрасное излучение, авторы нового исследования хотели узнать, выпускают ли они радиоизлучение. Дело в том, что разные астрономические объекты создают разный тип радиоизлучения. Если обнаружить эти радиоволны, то можно понять, что из себя представляют JuMBO, а также можно выяснить, почему у некоторые объекты в космосе не выпускают радиоизлучение.

Во время исследования ученые обнаружили, что только одна пара планет-бродяг в туманности Ориона под названием JuMBO 24 выпускает радиоизлучение. Этот факт является странным, но стоит учитывать, что JuMBO 24 имеет самую большую массу среди себе подобных объектов, а также в этой паре самое маленькое расстояние между планетами-бродягами.

Как показал анализ данных, радиоизлучение является стабильным и сильным и радиоволны имеют частоту от 6 до 10 ГГц. Выяснилось, что радиоволны также не имеют круговой поляризации, а это значит, что им нее хватает спиральных электрических полей.

О том, что планеты-бродяги, которые свободно перемещаются в космосе и не вращаются вокруг звезд, известно давно. Но наблюдения телескопа Уэбб показали, что в туманности Ориона из более 500 таких объектов, 80 планет-бродяг существуют в виде пар Фото: NASA/JPL-CALTECH

Но эти особенности не являются тем, чего астрономы ожидали от радиосигналов, которые создают планеты. Круговая поляризация говорит о том, что у планеты существует магнитное поле. Поэтому ученые не могут точно сказать, что радиосигналы исходят от JuMBO 24. Также ученые говорят, что радиоизлучение, исходящее от других экзопланет, является не таким сильным и не таким стабильным.

Авторы исследования говорят, что радиосигналы очень необычны, даже если JuMBO 24 не является парой планет, а представляет собой дуэт других объектов. Даже радиоизлучение коричневых карликов отличается от того, что обнаружили ученые. Хотя в то же время астрономы исключили возможность того, что это на самом деле ядра мертвых звезд под названием пульсары. Вероятность того, что радиосигналы приходят от объекта, который находится за JuMBO 24, как показало исследование, ничтожно мала.

Кстати, астрономы уверены в том, что эти радиосигналы не посылают инопланетяне и они имеют естественное, а не искусственное происхождение. Поскольку ученые зашли в тупик, они решили продолжить наблюдение с помощью наземных радиотелескопов. Пока не будут получены новые результаты, до тех пор обнаруженные радиосигналы останутся загадкой.

Как уже писал Фокус, получены первые экспериментальные доказательства самого ужасного варианта конца Вселенной. Ученые впервые получили доказательства распада вакуума.