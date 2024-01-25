Успешный неудачник. Ученые раскрыли секрет одного из самых странных объектов во Вселенной

Эти странные объекты могут формироваться как звезды или планеты, но в итоге появляется газовый гигант, недостаточно большой, чтобы стать звездой.

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Ученые из Калифорнийского технологического института, США, представили результаты нового исследования, согласно которому не совсем справедливо называть коричневые карлики неудавшимися звездами. По крайней мере, некоторые из них на самом деле являются действительно планетами, пишет Inverse.

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Астрономы называют коричневые карлики космическими неудачниками. Дело в том, что эти объекты имеют слишком большую массу, чтобы быть газовыми гигантами, такими как Юпитер, но слишком маленькую массу, чтобы быть звездами. Для лучшего понимания контекста, стоит сказать, что самые маленькие звезды имеют массу, которая в 80 раз больше массы Юпитера.

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Ученые часто называют коричневые карлики неудавшимися звездами, ведь появляются как звезды из плотных облаков газа и пыли, но им не хватает массы, чтобы в ядре объекта начался термоядерный синтез. Но авторы исследования обнаружили один коричневый карлик, который сформировался как планета, путем поглощения части вещества из диска из газа и пыли, который вращается вокруг молодой маленькой звезды. Новое открытие означает, что существует несколько способов появления коричневых карликов. Поэтому, ученые говорят, что эти объекты нельзя считать неудачниками, ведь некоторые из них являются успешными планетами.

Ученые обнаружили по крайней мере один коричневый карлик, который сформировался как планета, путем поглощения части вещества из диска из газа и пыли, который вращается вокруг молодой маленькой звезды. Новое открытие означает, что существует несколько способов появления коричневых карликов Фото: Inverse

Астрономы изучили коричневый карлик под названием GPX-1b, масса которого в 20 раз больше массы Юпитера, а размер составляет примерно 25% размера самого маленького типа звезд – красных карликов. GPX-1b вращается вокруг именно такой маленькой звезды. Астрономы хотели понять, сформировались ли два объекта из одного газового облака, а затем их притянуло друг к другу взаимное гравитационное влияние, или же коричневый карлик появился как планета из диска из газа и пыли, окружающего красный карлик.

Наклон и форма орбиты одного астрономического объекта, который вращается вокруг другого, могут многое рассказать об их общей истории. Например, в Солнечной системе самый большой спутник Нептуна под названием Тритон, вращается вокруг планеты в противоположном вращению Нептуна направлении. Это говорит о том, что в далеком прошлом Тритон был захвачен гравитацией Нептуна.

Наблюдения показали, что орбита коричневого карлика GPX-1b, по которой он вращается вокруг звезды, совпадает с экватором красного карлика, а не имеет большой наклон. Исходя из этого ученые предположили, что данный объект все же появился как планета.

Если бы коричневый карлик и звезда родились из одного газового облака, а затем притянули друг друга взаимным гравитационным влиянием, то его обита была бы сильно наклонена.

По словам ученых, они впервые обнаружили коричневый карлик, который сформировался как планета, хотя теории предполагают, что это возможно.

Как уже писал Фокус, астрономы впервые напрямую сфотографировали коричневый карлик, который находится рядом со звездой, похожей на Солнце.

Также Фокус писал о том, что астрономы подтвердили существующую теорию, что Вселенная создает уникальные огромные звезды. Новое исследование подтверждает версию о том, что огромные звезды могут быть не только двойными, вместе может существовать и больше звезд.