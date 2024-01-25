Пять в одном. Вселенная создает уникальные огромные звезды: астрономы подтвердили теорию (фото)

Новое исследование подтверждает версию о том, что огромные звезды могут быть не только двойными, вместе может существовать и больше звезд.

Related video

Авторы нового исследования, опубликованного в журнале Nature Astronomy, провели наблюдение за звездными скоплениями с помощью радиотелескопа ALMA и подтвердили теории о том, что Вселенная формирует звезды в кратных количествах. То есть эти звезды могут быть и двойными, и тройными и даже пятерными, пишет Space.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Ученые провели наблюдение за 30 крупными регионами формирования новых звезд и выяснили, что в звездном скоплении G333.23-0.06 появляются группы, состоящие из нескольких звезд. Они обнаружили здесь четыре двойные звезды, одну тройную, одну четверную и одну пятерную звезду. Результаты исследования подтверждают теории о том, что такие группы звезд существуют. По словам авторов исследования, им наконец-то удалось получить доказательства того, что огромные звезды могут формироваться в виде кратных систем.

Важно

Множественный каннибализм: телескоп Хаббл увидел интересное столкновение галактик (фото)

Хотя ученые уже давно предполагали, что одновременное рождение нескольких звезд, которые формируют одну цельную систему, не является чем-то необычным во Вселенной, получить доказательства этого было очень сложно. Дело в том, что регионы, где формируются новые звезды скрывают густые облака пыли, а это усложняет наблюдение за рождением звезд.

Прошлые наблюдение показывали, что в звездных скоплениях существуют системы из нескольких звезд, но точно узнать их количество было трудно. Тем более не были известно, что такие кратные звездные системы столь многочисленны. До нового исследования.

Прошлые наблюдение показывали, что в звездных скоплениях существуют системы из нескольких звезд, но точно узнать их количество было трудно. Тем более не были известно, что такие кратные звездные системы столь многочисленны. До нового исследования Фото: ALMA

Пока что ученые имеют мало информации о поведении звезд в звездном скоплении G333.23-0.06. Но уже известно, что орбиты и эволюция звезд, расположенных в таком густонаселенном месте, находятся под гравитационным влиянием их соседей. Также ученые предполагают, что вокруг систем с многими звездами вращаются планеты. При этом некоторые из этих планет находятся в зоне обитаемости своих звезд. Это значит, что они потенциально пригодны для жизни.

Как показали снимки радиотелескопа ALMA, молодые звездные системы, состоящие из нескольких звезд, в скоплении G333.23-0.06 не имеют вокруг себя дисков из газа и пыли. Таким образом они сформировались не так, как большинство звезд. Как показывает моделирование, сначала большие облака газа сжались под влиянием гравитации в плотные ядра. Внутри эти ядер более мелкие части распались на группы звезд. При этом лишь немногие звезды в этом скоплении стали иметь массу, во много раз превышающую массу Солнца.

Теперь ученые хотят выяснить, как же на самом деле произошло формирование кратных звезд в этом и других звездных скоплениях. Для этого будут проведены новые наблюдения.

Как уже писал Фокус, один из фотографов космоса сделал необычный снимок звезд, которые видны в ночном небе.

Также Фокус писал о том, что на Солнце произошло чрезвычайно редкое событие. На двух противоположных сторонах звезды одновременно произошли два мощных взрыва. Их разделяло расстояние в 500 тысяч км.