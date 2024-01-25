П'ять в одному. Всесвіт створює унікальні величезні зірки: астрономи підтвердили теорію (фото)
Нове дослідження підтверджує версію про те, що величезні зірки можуть бути не тільки подвійними, разом може існувати і більше зірок.
Автори нового дослідження, опублікованого в журналі Nature Astronomy, провели спостереження за зоряними скупченнями за допомогою радіотелескопа ALMA і підтвердили теорії про те, що Всесвіт формує зірки в кратних кількостях. Тобто ці зірки можуть бути і подвійними, і потрійними, і навіть п'ятірними, пише Space.
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Учені провели спостереження за 30 великими регіонами формування нових зірок і з'ясували, що в зоряному скупченні G333.23-0.06 з'являються групи, що складаються з декількох зірок. Вони виявили тут чотири подвійні зірки, одну потрійну, одну четверну і одну п'ятірну зірку. Результати дослідження підтверджують теорії про те, що такі групи зірок існують. За словами авторів дослідження, їм нарешті вдалося отримати докази того, що величезні зірки можуть формуватися у вигляді кратних систем.
Хоча вчені вже давно припускали, що одночасне народження кількох зірок, які формують одну цільну систему, не є чимось незвичайним у Всесвіті, отримати докази цього було дуже складно. Річ у тім, що регіони, де формуються нові зірки, приховують густі хмари пилу, а це ускладнює спостереження за народженням зірок.
Минулі спостереження показували, що в зоряних скупченнях існують системи з кількох зірок, але точно дізнатися їхню кількість було важко. Тим більше не було відомо, що такі кратні зоряні системи настільки численні. До нового дослідження.
Поки що вчені мають мало інформації про поведінку зірок у зоряному скупченні G333.23-0.06. Але вже відомо, що орбіти та еволюція зірок, розташованих у такому густонаселеному місці, перебувають під гравітаційним впливом їхніх сусідів. Також учені припускають, що навколо систем із багатьма зірками обертаються планети. При цьому деякі з цих планет перебувають у зоні населеності своїх зірок. Це означає, що вони потенційно придатні для життя.
Як показали знімки радіотелескопа ALMA, молоді зоряні системи, що складаються з кількох зірок, у скупченні G333.23-0.06 не мають навколо себе дисків із газу та пилу. Таким чином вони сформувалися не так, як більшість зірок. Як показує моделювання, спочатку великі хмари газу стиснулися під впливом гравітації в щільні ядра. Усередині цих ядер дрібніші частини розпалися на групи зірок. При цьому лише деякі зірки в цьому скупченні стали мати масу, що у багато разів перевищує масу Сонця.
Тепер учені хочуть з'ясувати, як же насправді відбулося формування кратних зірок у цьому та інших зоряних скупченнях. Для цього буде проведено нові спостереження.
Як уже писав Фокус, один із фотографів космосу зробив незвичайний знімок зірок, які видно в нічному небі.
Також Фокус писав про те, що на Сонці сталася надзвичайно рідкісна подія. На двох протилежних сторонах зірки одночасно сталися два потужні вибухи. Їх розділяла відстань у 500 тисяч км.