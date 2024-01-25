П'ять в одному. Всесвіт створює унікальні величезні зірки: астрономи підтвердили теорію (фото)

Нове дослідження підтверджує версію про те, що величезні зірки можуть бути не тільки подвійними, разом може існувати і більше зірок.

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Автори нового дослідження, опублікованого в журналі Nature Astronomy, провели спостереження за зоряними скупченнями за допомогою радіотелескопа ALMA і підтвердили теорії про те, що Всесвіт формує зірки в кратних кількостях. Тобто ці зірки можуть бути і подвійними, і потрійними, і навіть п'ятірними, пише Space.

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Учені провели спостереження за 30 великими регіонами формування нових зірок і з'ясували, що в зоряному скупченні G333.23-0.06 з'являються групи, що складаються з декількох зірок. Вони виявили тут чотири подвійні зірки, одну потрійну, одну четверну і одну п'ятірну зірку. Результати дослідження підтверджують теорії про те, що такі групи зірок існують. За словами авторів дослідження, їм нарешті вдалося отримати докази того, що величезні зірки можуть формуватися у вигляді кратних систем.

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Хоча вчені вже давно припускали, що одночасне народження кількох зірок, які формують одну цільну систему, не є чимось незвичайним у Всесвіті, отримати докази цього було дуже складно. Річ у тім, що регіони, де формуються нові зірки, приховують густі хмари пилу, а це ускладнює спостереження за народженням зірок.

Минулі спостереження показували, що в зоряних скупченнях існують системи з кількох зірок, але точно дізнатися їхню кількість було важко. Тим більше не було відомо, що такі кратні зоряні системи настільки численні. До нового дослідження.

Минулі спостереження показували, що в зоряних скупченнях існують системи з кількох зірок, але точно дізнатися їхню кількість було важко. Тим більше не було відомо, що такі кратні зоряні системи настільки численні. До нового дослідження Фото: ALMA

Поки що вчені мають мало інформації про поведінку зірок у зоряному скупченні G333.23-0.06. Але вже відомо, що орбіти та еволюція зірок, розташованих у такому густонаселеному місці, перебувають під гравітаційним впливом їхніх сусідів. Також учені припускають, що навколо систем із багатьма зірками обертаються планети. При цьому деякі з цих планет перебувають у зоні населеності своїх зірок. Це означає, що вони потенційно придатні для життя.

Як показали знімки радіотелескопа ALMA, молоді зоряні системи, що складаються з кількох зірок, у скупченні G333.23-0.06 не мають навколо себе дисків із газу та пилу. Таким чином вони сформувалися не так, як більшість зірок. Як показує моделювання, спочатку великі хмари газу стиснулися під впливом гравітації в щільні ядра. Усередині цих ядер дрібніші частини розпалися на групи зірок. При цьому лише деякі зірки в цьому скупченні стали мати масу, що у багато разів перевищує масу Сонця.

Тепер учені хочуть з'ясувати, як же насправді відбулося формування кратних зірок у цьому та інших зоряних скупченнях. Для цього буде проведено нові спостереження.

Як уже писав Фокус, один із фотографів космосу зробив незвичайний знімок зірок, які видно в нічному небі.

Також Фокус писав про те, що на Сонці сталася надзвичайно рідкісна подія. На двох протилежних сторонах зірки одночасно сталися два потужні вибухи. Їх розділяла відстань у 500 тисяч км.