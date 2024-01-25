Надзвичайно рідкісна подія: на двох сторонах Сонця одночасно сталися вибухи (відео)

Майже одночасно на протилежних сторонах нашої зірки сталися дуже потужні спалахи, що спричинило вимкнення радіозв'язку на Землі.

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Космічні апарати, що спостерігають за Сонцем, зафіксували появу надзвичайно рідкісної події — симпатичного сонячного спалаху. Це означає, що два різні спалахи з'явилися в різних сонячних плямах, але час їхньої появи збігається. Ці сонячні плями розташовані в протилежних частинах нашої зірки і насправді пов'язані одна з одною. Це явище ще раз нагадує про те, що настає найактивніша стадія 11-річного сонячного циклу — сонячний максимум, пише Space.

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Як показують дані, отримані від космічних апаратів, подвійна вибухова подія сталася пізно ввечері 22 січня. Два сонячні спалахи з'явилися майже одночасно в сонячних плямах під назвою AR3559 і AR3561. Ці плями розташовані в різних півкулях Сонця і їх розділяє приблизно 500 тисяч км. Це навіть далі, ніж знаходиться Місяць від Землі.

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Загальна потужність спалахів була еквівалентна спалаху класу M5.1. Цей клас сонячних вивержень є другим за потужністю з усіх, які можуть відбуватися на Сонці. У результаті два потужні спалахи відправили в бік Землі потік високоенергетичних частинок, які зіткнулися з магнітним полем планети і призвели до півгодинного вимкнення радіозв'язку над Індонезією і деякими частинами Австралії.

Під час сонячних спалахів у космос можуть також полетіти з величезною швидкістю потоки намагніченої плазми, відомі як корональні викиди маси. Але, як показали спостереження, цього не сталося.

Космічні апарати, що спостерігають за Сонцем, зафіксували появу надзвичайно рідкісної події — симпатичного сонячного спалаху. Це означає, що два різні спалахи з'явилися в різних сонячних плямах, але час їхньої появи збігається Фото: NASA

Іноді два сонячні спалахи можуть виникнути в одній і тій самій сонячній плямі. Якщо в результаті виривається два потоки плазми, то в космосі вони об'єднуються і зливаються в один потік, який називається канібальський корональний викид маси. Але симпатичні спалахи — це щось інше.

У 20 столітті вчені вважали, що це надзвичайно рідкісне явище являє собою звичайний збіг. Тобто два спалахи випадково з'явилися одночасно в різних частинах Сонця. Але 22 роки тому астрономи з'ясували, що такі парні спалахи на Сонці насправді пов'язані один з одним. Якщо бути точніше, що пов'язані сонячні плями, в яких ті з'являються. І пов'язані вони масивними петлями магнітного поля, які огинають Сонце. Учені з'ясували, що подібні надзвичайно рідкісні парні спалахи насправді є частиною одного вибуху на Сонці.

Як показали подальші дослідження, між двома вибухами симпатичного спалаху може бути різниця в часі, що становить до 30 хвилин. Але недавні два пов'язані сонячні спалахи розділяло лише кілька хвилин.

Симпатичні спалахи найчастіше з'являються під час сонячного максимуму, коли настає пік активності Сонця під час 11-річного сонячного циклу. Вчені вважають, що сонячний максимум уже настав і протягом цього року на Сонці з'являтиметься дуже багато найсильніших спалахів і вивержень плазми.

Як уже писав Фокус, на недавньому Сонці сталося чергове потужне виверження з викидом величезного потоку плазми в космос. В результаті на Землю обрушилася потужна геомагнітна буря.

Також Фокус писав про те, що телескоп Хаббл побачив цікаве зіткнення галактик. На новому зображенні космічного телескопа видно, як гравітація більшої галактики не просто притягує до себе сусіда, а й змінює його.