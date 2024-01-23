Сонце проявляє силу. На Землю обрушилася потужна геомагнітна буря: що відомо (відео)

На Сонці сталося чергове потужне виверження з викидом величезного потоку плазми в космос.

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За даними Центру прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США, на Сонці 20 січня стався черговий потужний спалах із корональним викидом маси. Через це Землю накрила геомагнітна буря, яка триватиме протягом кількох днів, пише Space.

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Сонячні спалахи являють собою потужні викиди електромагнітного випромінювання, які з'являються в атмосфері Сонця. Часто ці спалахи супроводжуються корональними викидами маси, які являють собою потоки намагніченої плазми, викинутої в космос.

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Ці потоки плазми можуть досягти Землі і врізатися в магнітосферу планети. Тобто вони стикаються з магнітним полем Землі, яке захищає нас від найекстремальніших проявів космічної погоди.

Таке зіткнення іноді призводить до появи геомагнітних бур різної потужності. Через це виникають дуже яскраві полярні сяйва внаслідок зіткнення сонячних частинок із молекулами кисню та азоту в атмосфері. Іноді геомагнітні бурі призводять до збоїв у роботі супутників на орбіті та наземної енергетичної інфраструктури.

Але вчені заявили, що попри виникнення геомагнітної бурі на Землі 22 січня, яка протримається ще кілька днів, вона належить до класу G2. Це друга за потужністю геомагнітна буря з п'яти типів таких подій, тому особливих проблем не повинно виникнути. Хоча північні полярні сяйва можна спостерігати трохи південніше, ніж вони зазвичай з'являються.

Чергове виверження плазми на Сонці сталося якраз у той час, коли у нашої зірки розпочався пік активності у 25-му сонячному циклі, що розпочався 2019 року. Ця подія називається сонячним максимумом і вважається, що вона буде інтенсивнішою, ніж попередня. Сонячні максимуми виникають у середині сонячного циклу і характеризуються підвищеною сонячною активністю.

Чергове виверження плазми на Сонці сталося якраз у той час, коли у нашої зірки розпочався пік активності у 25-му сонячному циклі, що розпочався у 2019 році Фото: NASA

Науковці прогнозують, що з січня по жовтень цього року на Сонці з'являтиметься набагато більше сонячних плям, де і відбувається генерація сонячних спалахів і корональних викидів маси. Але протягом сонячного максимуму відбувається часто поява найпотужніших спалахів на Сонці, що належать до класу Х. Відповідно в космос відлітають більш величезні потоки плазми. Це може спровокувати появу на Землі геомагнітних бур вищого класу від G3 до G5. Останні особливо небезпечні для орбітальної та наземної інфраструктури, адже з ладу можуть вийти цілі угруповання супутників, а на поверхні нашої планети можуть статися довготривалі вимкнення електроенергії та зв'язку.

Як уже писав Фокус, в останній день 2023 року на Сонці виник спалах класу Х5, що також спричинило появу геомагнітної бурі, яка накрила Землю через кілька днів. Космічні апарати зафіксували цей спалах і його можна побачити на відео нижче.

Також Фокус писав про те, що над Німеччиною в атмосфері вибухнув нещодавно виявлений астероїд, який розпався на частини.