Найсильніший спалах на Сонці класу Х: у Землю вдарив потужний потік плазми (відео)

Викид корональної маси, що виник внаслідок найсильнішого спалаху поточного сонячного циклу, спричинив появу геомагнітної бурі.

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О 23.55 за Києвом, 31 грудня, космічні апарати NASA зареєстрували на Сонці найсильніший спалах у поточному 25-му сонячному циклі. Це був спалах класу Х5 і настільки сильного викиду енергії не реєстрували з вересня 2017 року. Унаслідок спалаху на Сонці виник корональний викид маси, або викид плазми, який вдарив у Землю в ніч із 2 на 3 січня. У підсумку це призвело до появи помірної геомагнітної бурі на Землі, пише Space.

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У Сонця є свої цикли активності, які тривають 11 років. Протягом кожного циклу Сонце перебуває частину часу у відносно спокійному стані, але приблизно в середині цього періоду настає різке підвищення активності. Це означає, що на Сонці виникає багато таких ділянок, як сонячні плями, де виникають потужні енергетичні виверження — сонячні спалахи. Вони часто супроводжуються викидами плазми в космос або корональними викидами маси.

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За 5 хвилин до настання нового 2024 року на Сонці сталося чергове потужне енергетичне виверження, яке супроводжувалося викидом величезної бульбашки з плазми, що вирвалася із зовнішньої атмосфери Сонця під назвою корона.

У ніч із 2 на 3 січня цей потік плазми сягнув Землі і вдарив у її захисне магнітне поле, що призвело до появи помірної геомагнітної бурі класу G1. Такі геомагнітні бурі можуть чинити незначний негативний вплив на роботу електромереж на планеті та супутників на орбіті. І звісно ж унаслідок таких подій виникають дуже яскраві полярні сяйва у вищих широтах.

На Сонці виник не просто спалах, а найпотужніший спалах у поточному 25-му сонячному циклі, якому було присвоєно клас Х5. Таких подій учені не спостерігали з вересня 2017 року. Нагадуємо, що попереднім найсильнішим виверженням за останні роки був спалах класу Х2.8, що виник на Сонці 14 грудня 2023 року, як уже писав Фокус.

Поточний 25-й сонячний цикл розпочався у 2019, але вже в середині січня цього року на Сонці настане період пікової активності, який триватиме до середини осені. Відповідно, найближчим часом і далі цього року на Сонці варто очікувати великої кількості спалахів класу Х і потужних викидів плазми в космос, які можуть зачепити і Землю.

На Сонці виник не просто спалах, а найпотужніший спалах у поточному 25-му сонячному циклі, якому було присвоєно клас Х5. Таких подій учені не спостерігали з вересня 2017 року Фото: NASA

Спалахи класу Х є найпотужнішими виверженнями енергії з усіх можливих на Сонці. Найнезначніші спалахи належать до класу А і В, після них за рівнем потужності йдуть спалахи класу С, М і нарешті класу Х.

Для вимірювання рівня потужності сонячних спалахів учені використовують дев'ятибальну систему. Тобто спалахи можуть бути, наприклад, класу М1 або С9. Але тільки у спалахів класу Х немає жодних цифрових обмежень. Наприклад, 2003 року на Сонці було зафіксовано поки що найсильніший спалах в історії спостережень — класу Х45.

Кожен клас сонячних спалахів відрізняється, як уже було сказано вище, за рівнем потужності. Тому, наприклад, спалахи класу С у 10 разів сильніші за спалахи класу В, а спалахи класу Х у 1000 разів потужніші за спалахи класу B.

Спалахи класу Х становлять найбільшу загрозу для Землі, адже їхня поява може призвести до вимкнення радіозв'язку та порушення роботи навігаційних систем. А корональні викиди маси, що супроводжують їх, які досягають Землі, можуть спричинити появу найсильніших геомагнітних бур.

Фокус уже писав про те, що вченим вдалося записати звучання енергетичного удару по Землі, який виник унаслідок спалаху класу Х у середині грудня минулого року.