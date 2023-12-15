Найпотужніший за 6 років. На Сонці стався спалах Х-класу: виникли проблеми на Землі (відео)

Жахливий спалах класу Х 2.8 супроводжувався величезним викидом плазми в космос, який був спрямований у бік нашої планети.

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Найпотужніший спалах з 2017 року стався на Сонці в четвер, 14 грудня. Це був спалах класу Х 2.8, разом з яким стався корональний викид маси, спрямований у бік Землі. Унаслідок цієї події над Північною Америкою сталося короткочасне відключення короткохвильового зв'язку, пише Space.

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Космічний апарат Solar Dynamics Observatory, що спостерігає за поведінкою Сонця, зафіксував появу на нашій зірці сонячного спалаху найвищого класу. Спалахи класу Х вважаються найпотужнішими, спалахи класу М і класу С являють собою не такі сильні спалахи, а представники класу А і B взагалі майже непомітні. Викиди енергії та випромінювання в кожному класі відрізняють за потужністю приблизно в 10 разів. Якщо спалахи класу А — М мають порядкові номери від 1 до 10, то спалахи класу Х не мають цифрових обмежень.

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Згідно з повідомленнями вчених з NASA, космічний апарат зробив відеозапис викиду високоенергетичного випромінювання, яке сталося під час спалаху класу Х 2.8 14 грудня. Настільки потужний спалах востаннє було зафіксовано у вересні 2017 року.

Найпотужніший спалах із 2017 року стався на Сонці в четвер, 14 грудня. Це був спалах класу Х 2.8 Фото: NASA

Найпотужніші спалахи на Сонці часто відбуваються разом із корональними викидами маси, тобто виверженнями величезних потоків плазми, які відлітають у космос зі швидкістю в мільйони кілометрів на годину. Вчені вважають, що це сталося і 14 грудня. Як показують спостереження, швидкість потоку плазми, який найімовірніше летить до Землі, становить приблизно 2100 км/с.

Передбачається, що потік плазми може вдарити в Землю вже ввечері 15 грудня або вранці 16 грудня. Подібні події спричиняють появу геомагнітної бурі на Землі, яка може порушувати роботу електромереж та іншої інфраструктури.

Але випромінювання від сонячних спалахів досягає Землі впродовж 10 хвилин, і хоча атмосфера планети й захищає нас від його шкідливого впливу, все ж таке випромінювання може негативно вплинути на роботу різноманітних технологій. Наприклад, це може призвести до збою в роботі радіозв'язку та навігаційних систем. 14 грудня над Північною Америкою справді відбулося короткочасне відключення короткохвильового радіозв'язку.

За словами вчених, не варто дивуватися появі настільки потужного спалаху на Сонці, адже скоро такі явища стануть дуже частими. Це пов'язано з підвищенням активності Сонця і наближенням нашої зірки до солоного максимуму. Таким терміном називають найбільший прояв активності Сонця приблизно в середині 11-річного сонячного циклу. Як показують дослідження, у поточному 25-му сонячному циклі пік активності Сонця відбуватиметься з січня по жовтень 2024 року. Таким чином варто очікувати частішої появи спалахів класу Х, які можуть бути ще потужнішими, ніж зафіксований 14 грудня.

Як уже писав Фокус, вчені з'ясували, чому на більш яскравих, ніж Сонце, зірках відбуваються неймовірно потужні спалахи, які не йдуть ні в яке порівняння зі спалахами класу Х.

Також Фокус писав про те, що знаменита космічна обсерваторія Хаббл все повернулася до роботи після серйозної аварії. Хоча ще не всі прилади телескопа функціонують, спостереження за космосом тривають.