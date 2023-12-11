На Сонці знайшли "пляж" і "тиху гавань": що виявили вчені на поверхні зірки (фото)

Перші знімки Сонця на Землю відправила індійська обсерваторія "Адітья-L1".

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Космічна обсерваторія "Адітья-L1", яку запустила Індія, відправила на Землю перші знімки Сонця, пише Space.com.

На знімках, отриманих завдяки інструменту SUIT (скорочення від Solar Ultraviolet Imaging Telescope), видно кілька особливостей на поверхні нашої зірки, серед яких кілька сонячних плям, а також "пляж" і парочка тихих областей.

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"Така можливість випадає лише один раз у житті, створити космічний телескоп і побачити результати його перших спостережень", — заявив головний дослідник SUIT Дургеш Тріпаті.

За даними Індійської організації космічних досліджень (ISRO), апарат було вперше ввімкнено 20 листопада.

Сонце — це куля плазми, що обертається, тож його видима "поверхня" являє собою не тверду кам'янисту поверхню, а тонку оболонку з гелію, яка називається фотосферою. Її товщина приблизно близько 100 км, саме в ній утворюються відомі сонячні плями — темні області з інтенсивними магнітними полями, які породжують потужні сонячні спалахи. Іноді струмені плазми від сонячних спалахів прямують у бік Землі, і тоді на нашій планеті з'являються магнітні бурі.

На кількох зображеннях "Адітья-L1" чітко видно чотири сонячні плями, зокрема одну поруч з екватором. Поверхня нашого Сонця, здається, більш спокійною в лівій частині, позначене вченими як "тихе сонце". Нижче екватора можна побачити ще одну особливість, яка називається "пляж" — дуже гаряча область, яка зазвичай спостерігається в хромосфері.

Індійський космічний апарат стартував з космодрому Шріхарікота 2 вересня і витратив 4 місяці, щоб вийти на орбіту L1 — місце в космосі, яке розташоване приблизно за 1,5 млн км від Землі. Цей регіон відомий тим, що звідти відкривається найкращий краєвид на Сонце, а також у цьому місці апарати можуть залишатися відносно стабільними, використовуючи невелику кількість палива і здійснюючи лише кілька орбітальних маневрів.

Далі очікується, що апарат почне спостереження за тим, як поводяться частинки сонячного вітру після вибуху на Сонці, а також стежитиме за майбутніми сонячними спалахами.

Минулого тижня команда увімкнула прилад Aditya Solar Wind Particle Experiment (ASPEX), який призначається для вивчення складу сонячного вітру. Далі було ввімкнено інструмент для моніторингу сонячного вітру.

Нагадаємо, автори нового дослідження виявили взаємозв'язок між магнітним полем Сонця і циклом сонячних плям. Це допомогло передбачити час настання піка активності Сонця під час нинішнього 25-го сонячного циклу.