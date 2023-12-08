Учені розгадали фізику потужних вивержень на зірках у тисячі разів яскравіших за Сонце (фото)

Дослідники змогли визначити, що спричиняє появу суперспалахів у надзвичайно яскравих зірок.

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Автори дослідження, опублікованого у виданні The Astrophysical Journal, вважають, що вони розгадали фізику, яка лежить в основі появи дуже потужних спалахів на зірках, що в сотні й тисячі разів яскравіші за Сонце, пише Space.

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На Сонці постійно з'являються спалахи, тобто викиди енергії та сонячних частинок, які під час зіткнення із Землею можуть призвести до появи геомагнітної бурі і навіть зруйнувати комунікаційну та енергетичну інфраструктуру на планеті. Але спалахи на Сонці не йдуть у жодне порівняння з суперспалахами, виявленими космічними телескопами TESS і Кеплер на зірках, які в 100-10 000 разів яскравіші за Сонце.

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Ці зірки володіють сильнішими магнітними полями, ніж Сонце, а тому виникають яскравіші та потужніші спалахи. Вважається, що в основі появи цих вивержень на далеких дуже яскравих зірках і на Сонці лежать однакові фізичні механізми, які виникають внаслідок раптового вивільнення магнітної енергії.

Вчені використовували дані про спалахи на Сонці як аналог суперспалахів на інших зірках, щоб зрозуміти точно, яка фізика лежить в основі цих потужних вивержень плазми. За словами вчених, зміна яскравості далеких зірок з плином часу допомогла "побачити" ці спалахи, які насправді занадто складно виявити безпосередньо.

Автори дослідження припустили, що корональні петлі (величезні потоки плазми, які повторюють траєкторію ліній магнітного поля), такі як на Сонці, можуть бути присутніми також і на яскравіших зірках і вони відповідають за появу суперспалахів. І якщо вони існують, а їх поки що не можна побачити безпосередньо, то вони мають бути дуже щільними.

Корональна петля на Сонці. Поруч із нею для порівняння показано розмір Землі Фото: NASA

Космічні телескопи TESS і Кеплер виявили, що деякі дуже яскраві зірки мають своєрідну "опуклість", і вчені припустили, що це явище стоїть за раптовим збільшенням яскравості зірки, коли за одним спалахом, слідує інший. Те ж саме відбувається і на Сонці. Тобто корональні петлі на нашій зірці спричиняють зміну яскравості Сонця.

Як показало моделювання, більші енергії спалахів накачуватимуть більше маси в корональні петлі яскравіших зірок, і це збільшує їхню щільність. Тому петлі дають вторинне більш потужне випромінювання.

Учені з'ясували, що повторні спалахи світла, які спостерігаються в спектрах далеких зірок, є результатом того, що дуже гаряча плазма в найвищих точках корональних петель остигає, а потім падає назад. І це призводить до нагрівання атмосфери цих зірок. Можливо, це схоже на корональні дощі на Сонці, які також сприяють нагріванню атмосфери нашої зірки.

Як уже писав Фокус, алкогольна комета закидає Землю сміттям і в небі буде видно спалахи. Дослідники кажуть, що незабаром можна буде спостерігати за новим метеорним потоком.

Також Фокус писав про те, що нещодавно з величезної корональної діри на Сонці вирвався потужний потік сонячного вітру, що могло призвести до появи геомагнітної бурі на Землі.