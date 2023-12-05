З великої діри на Сонці до Землі полетів швидкий сонячний вітер: дати геомагнітної бурі (відео)

Космічний апарат NASA зафіксував появу величезної темної плями на нашій зірці.

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Вчені прогнозують, що високошвидкісний потік сонячного вітру, який вирвався з величезної корональної діри стане причиною появи геомагнітних бур на Землі. Вони впливатимуть на нашу планету протягом кількох днів, пише IFLScience.

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Космічний апарат Solar Dynamics Observatory зафіксував появу на Сонці величезної корональної діри, з якої вирвався потік плазми, що став частиною сонячного вітру. Цей високошвидкісний сонячний вітер уже досяг нашої планети і у вівторок, 5 грудня, на Землі з'явилася помірна геомагнітна буря, яка чинитиме свій вплив протягом найближчих кількох днів.

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Учені з'ясували, коли настане пік активності Сонця: чим це загрожує Землі

Учені з Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США вважають, що через невелику потужність геомагнітної бурі жодних негативних наслідків для роботи зв'язку, систем навігації та енергосистем очікувати не варто.

Корональні діри, хоча й мають страхітливий вигляд, мають нижчу температуру і щільність, ніж навколишня плазма на Сонці. Часто вони з'являються в полярних регіонах Землі, але іноді виникають і в інших ділянках Сонця.

Корональні діри, хоча й мають страхітливий вигляд, мають нижчу температуру і щільність, ніж навколишня плазма на Сонці Фото: NASA

У цих дірах магнітне поле приблизно у 2,5 тисячі разів сильніше, ніж магнітне поле Землі і навіть вище, ніж в інших регіонах Сонця. Через сильне магнітне поле магнітний тиск збільшується, тоді як навколишній атмосферний тиск зменшується. Це призводить до зниження температури плазми порівняно з навколишнім середовищем через те, що сильне магнітне поле заважає переміщенню більш гарячої плазми з надр нашої зірки.

За словами вчених, поява таких величезних корональних дір, разом зі збільшенням кількості сонячних плям свідчить про те, що пік активності Сонця дійсно настане раніше, ніж очікувалося.

Різна активність Сонця проявляється протягом сонячних циклів, які тривають 11 років. У цей час існують періоди низької активності, або сонячний мінімум, і високої активності, або сонячний максимум.

Попередні прогнози показували, що максимум активності Сонця в новому циклі, який розпочався 2019 року, має настати в середині 2025 року. Але кілька досліджень, проведених цього року, показали, що насправді сонячний максимум настане в січні 2024 року, і висока сонячна активність спостерігатиметься до жовтня. Це означає, що кількість сонячних плям зросте, зокрема буде більше корональних дір.

Унаслідок цього частіше відбуватимуться викиди енергії та плазми із Сонця в космос і якщо вони досягатимуть Землі, то геомагнітні бурі різної потужності наступного року стануть дуже частим явищем.

Як уже писав Фокус, під час повного сонячного затемнення у квітні 2024 року у зв'язку з високою активністю Сонця буде найкраще видно сонячну корону. Це верхня частина атмосфери Сонця, яку в іншому разі не видно із Землі.

Також Фокус писав про те, що в грудні в нічному небі можна буде спостерігати за появою яскравого Меркурія і двох метеорних потоків. Один із них викликаний дуже дивним астероїдом.