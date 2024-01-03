Самая сильная вспышка на Солнце класса Х: в Землю ударил мощный поток плазмы (видео)

Выброс корональной массы, возникший в результате самой сильной вспышки текущего солнечного цикла, вызвал появление геомагнитной бури.

Related video

В 23.55 по Киеву, 31 декабря, космические аппараты NASA зарегистрировали на Солнце самую сильную вспышку в текущем 25-м солнечном цикле. Это была вспышка класса Х5 и настолько сильного выброса энергии не регистрировали с сентября 2017 года. В результате вспышки на Солнце возник корональный выброс массы, или выброс плазмы, который ударил в Землю в ночь со 2 на 3 января. В итоге это привело к появлению умеренной геомагнитной бури на Земле, пишет Space.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

У Солнца есть свои циклы активности, которые продолжаются 11 лет. В течение каждого цикла Солнце находится часть времени в относительно спокойном состоянии, но примерно в середине этого периода наступает резкое повышение активности. Это значит, что на Солнце возникает много таких участков, как солнечные пятна, где возникают мощные энергетические извержения – солнечные вспышки. Они часто сопровождаются выбросами плазмы в космос или корональными выбросами массы.

Важно

Новые рекорды. Космический аппарат NASA собирается "приземлиться" на Солнце (фото)

За 5 минут до наступления нового 2024 года на Солнце произошло очередное мощное энергетическое извержение, которое сопровождалось выбросом огромного пузыря из плазмы, вырвавшегося из внешней атмосферы Солнца под названием корона.

В ночь со 2 на 3 января этот поток плазмы достиг Землю и ударил в ее защитное магнитное поле, что привело к появлению умеренной геомагнитной бури класса G1. Такие геомагнитные бури могут оказывать незначительное негативное влияние на работу электросетей на планете и спутников на орбите. И конечно же в результате таких событий возникают очень яркие полярные сияния в более высоких широтах.

На Солнце возникла не просто вспышка, а самая мощная вспышка в текущем 25-м солнечном цикле, которой был присвоен класс Х5. Таких событий ученые не наблюдали с сентября 2017 года. Напоминаем, что предыдущим самым сильным извержение за последние годы была вспышка класса Х2.8, возникшая на Солнце 14 декабря 2023 года, как уже писал Фокус.

Текущий 25-й солнечный цикл начался в 2019, но уже в середине января этого года на Солнце наступит период пиковой активности, который продлится до середины осени. Соответственно, в ближайшее время и далее в этом году на Солнце стоит ожидать большого количества вспышек класса Х и мощных выбросов плазмы в космос, которые могут задеть и Землю.

На Солнце возникла не просто вспышка, а самая мощная вспышка в текущем 25-м солнечном цикле, которой был присвоен класс Х5. Таких событий ученые не наблюдали с сентября 2017 года Фото: NASA

Вспышки класса Х является самыми мощными извержениями энергии из всех возможных на Солнце. Самые незначительные вспышки принадлежат к классу А и В, после них по уровню мощности идут вспышки класса С, М и наконец класса Х.

Для измерения уровня мощности солнечных вспышек ученые используют девятибальную систему. То есть вспышки могут быть, например, класса М1 или С9. Но только у вспышек класса Х нет никаких цифровых ограничений. Например, в 2003 году на Солнце была зафиксирована пока что самая сильная вспышка в истории наблюдений – класса Х45.

Каждый класс солнечных вспышек отличается, как уже было сказано выше, по уровню мощности. Поэтому, например, вспышки класса С в 10 раз сильнее вспышек класса В, а вспышки класса Х в 1000 раз мощнее вспышек класса B.

Вспышки класса Х представляют самую большую угрозу для Земли, ведь их появление может привести к отключениям радиосвязи и нарушению работы навигационных систем. А сопровождающие их корональные выбросы массы, которые достигают Земли, могут вызвать появление самых сильных геомагнитных бурь.

Фокус уже писал о том, что ученым удалось записать звучание энергетического удара по Земле, который возник в результате вспышки класса Х в середине декабря прошлого года.