Самая сильная вспышка на Солнце за 6 лет: как звучит энергетический удар по Земле (видео)

Ученые записали звук "статики", которая создается в атмосфере, ударяемой электронами.

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На прошлой неделе на Солнце произошла самая сильная вспышка за последние 6 лет и вообще в этом солнечном цикле. Это была вспышка класса X2.8, которая была сильнее, чем вспышка, зафиксированная 10 сентября 2017 года. Солнце приближается к максимальной фазе своей активности в текущем 25-м солнечном цикле. Начиная с января 2024 года подобных мощных вспышек на Солнце будет становиться все больше, пишет IFLScience.

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Солнечные вспышки могут привести к отключению радиосвязи на Земле. Во время вспышек в космос улетает мощный свет в виде рентгеновских лучей и ультрафиолетового света, который ионизирует более глубокие и плотные слои ионосферы Земли. Этот свет лишает атомы в атмосфере электронов, что приводит к тому, что радиоволны теряют гораздо больше энергии со всеми этими свободными электронами вокруг. Свет от недавней вспышки достиг Земли всего через 8 минут и это произошло 14 декабря.

Самое большое влияние вспышки, в частности отключения радиосвязи, произошло над Северной и Южной Америкой. Астроном Томас Эшкрафт из США смог записать звук этих радиопомех, то есть "статики", которая создается в атмосфере, ударяемой электронами.

По словам астронома, это аудио он записал во время начала солнечной вспышки X2.8. Во время вспышки произошел выброс излучения типа II. Звук был записан с использованием двух отдельных коротковолновых радиоприемников: один был настроен на частоту 22,2 МГц, а другой — на частоту 21,1 МГц. Если прислушаться, то можно услышать, как излучение медленно снижается по частоте. Во время излучения типа II его радиочастота меняется, переходя от высоких частот к низким и проявляется две линии излучения.

Перед тем, как появилась вспышка класса Х, на Солнце возникла менее мощная вспышка класса М, но она появилась в том же солнечном пятне. Она не привела к сильным отключениям радиосвязи, но некоторые помехи ощущались над Европой, Африкой и некоторыми частями Азии.

Солнечный цикл длится 11 лет, во время которого активность звезды переходит от минимальной до максимальной фазы. Пик активности Солнца в текущем цикле продлится с января по октябрь следующего года. Поэтому следует ожидать новых вспышек, большого количества полярных сияний и большого количества отключений радиосвязи.

Также Фокус писал о том, что на Марсе ученые обнаружили относительно недавнюю вулканическую активность. Но это было неожиданное открытие, ведь считалось, что Марс уже очень давно мертв в геологическом плане.

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