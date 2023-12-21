Найсильніший спалах на Сонці за 6 років: як звучить енергетичний удар по Землі (відео)

Вчені записали звук "статики", яка створюється в атмосфері, що вдаряється електронами.

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Минулого тижня на Сонці стався найсильніший спалах за останні 6 років і взагалі в цьому сонячному циклі. Це був спалах класу X2.8, який був сильнішим, ніж спалах, зафіксований 10 вересня 2017 року. Сонце наближається до максимальної фази своєї активності в поточному 25-му сонячному циклі. Починаючи з січня 2024 року подібних потужних спалахів на Сонці ставатиме дедалі більше, пише IFLScience.

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Сонячні спалахи можуть призвести до відключення радіозв'язку на Землі. Під час спалахів у космос відлітає потужне світло у вигляді рентгенівських променів і ультрафіолетового світла, яке іонізує глибші та щільніші шари іоносфери Землі. Це світло позбавляє атоми в атмосфері електронів, що призводить до того, що радіохвилі втрачають набагато більше енергії з усіма цими вільними електронами навколо. Світло від нещодавнього спалаху досягло Землі всього через 8 хвилин і це сталося 14 грудня.

Найбільший вплив спалаху, зокрема вимкнення радіозв'язку, стався над Північною та Південною Америкою. Астроном Томас Ешкрафт зі США зміг записати звук цих радіоперешкод, тобто "статики", яка створюється в атмосфері, яку вдаряють електрони.

За словами астронома, це аудіо він записав під час початку сонячного спалаху X2.8. Під час спалаху стався викид випромінювання типу II. Звук було записано з використанням двох окремих короткохвильових радіоприймачів: один був налаштований на частоту 22,2 МГц, а інший — на частоту 21,1 МГц. Якщо прислухатися, то можна почути, як випромінювання повільно знижується за частотою. Під час випромінювання типу II його радіочастота змінюється, переходячи від високих частот до низьких, і проявляється дві лінії випромінювання.

Перед тим, як з'явився спалах класу Х, на Сонці виник менш потужний спалах класу М, але він з'явився в тій самій сонячній плямі. Він не призвів до сильних відключень радіозв'язку, але деякі перешкоди відчувалися над Європою, Африкою і деякими частинами Азії.

Сонячний цикл триває 11 років, під час якого активність зірки переходить від мінімальної до максимальної фази. Пік активності Сонця в поточному циклі триватиме з січня по жовтень наступного року. Тож слід очікувати нових спалахів, великої кількості полярних сяйв та великої кількості відключень радіозв'язку.

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