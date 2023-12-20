Зовсім не мертва планета. На Марсі виявлено несподівану активність: у чому суть (фото)

Учені зробили несподіване відкриття під час дослідження Рівнини Елізій на Червоній планеті.

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Згідно з дослідженням, опублікованим у журналі JGR Planets, вчені виявили на Марсі ознаки відносно нещодавньої вулканічної активності, що свідчить про те, що планета може бути геологічно не мертвою, як передбачалося. Це відкриття показує, що під поверхнею Марса відбуваються несподівані процеси, які, як вважалося, вже давно не проявляють себе, пише ScienceAlert.

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Через те, що на Марсі не відбувається рух літосферних плит, які змінюють форму поверхні Землі, Червона планета вважалася мертвою в геологічному плані. Це означає, що вулканічна активність тут давно не відбувається. Але нове відкриття змусило вчених засумніватися в цьому.

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Учені провели дослідження з використанням супутникових зображень і георадара величезної рівнини на Марсі під назвою Рівнина Елізій. У результаті вчені виявили ознаки вулканічної активності, яка проявлялася протягом останніх 120 млн років. Найнедавніша активність сталася приблизно 1 млн років тому. Це набагато пізніше, ніж очікували вчені. При цьому, згідно з дослідженням, припускається, що виверження вулканів можуть відбуватися і зараз, просто їх потрібно виявити.

Учені провели дослідження з використанням супутникових зображень і георадара величезної рівнини на Марсі під назвою Рівнина Елізій Фото: ESA

Деякі ділянки на поверхні Рівнини Елізій, створені потоками лави, що виривається з-під поверхні, виявилися несподівано молодими. За словами вчених, схоже, деякі особливості місцевого ландшафту, створені лавою, яка взаємодіяла з водяним льодом або рідкою водою, і викликала виверження водяної пари.

Це важливе відкриття, адже на Землі гарячі джерела, спричинені такою геологічною активністю, наповнені мікробним життям. Тож на Марсі в подібних ділянках ландшафту також могло виникнути позаземне життя.

Вчені, на основі отриманих даних змогли відобразити історію щодо недавніх вивержень вулканів на Марсі. Виявилося, що поверхня Рівнини Елізій складається з речовини, яку було викинуто внаслідок понад 40 вивержень за останні 120 млн років.

Деякі виверження мали просто гігантські масштаби. Наприклад, учені виявили, що внаслідок одного з вивержень було викинуто 16 тисяч кубічних кілометрів розплавленої породи, внаслідок іншого — 12 тисяч кубічних кілометрів і внаслідок третього — 4 тисячі кубічних кілометрів.

Виявилося, що поверхня Рівнини Елізій складається з речовини, яку було викинуто внаслідок понад 40 вивержень за останні 120 млн років Фото: ESA

Учені вважають, що жерла, з яких виривалася лава, могли також викинути величезні потоки ґрунтових вод, що призвело до потужних вибухів і сформувало окремі ділянки поверхні Марса. Якщо на Землі під час виходу лави додається водяна пара, то відбуваються одні з найсильніших вивержень вулканів.

За словами вчених, нове відкриття показує, що Рівнина Елізій має дуже важливе значення не тільки для розуміння вулканічної історії Марса, а й для розуміння того, де може ховатися вода під поверхнею планети. Вчені вважають, що на невеликій глибині досі знаходяться величезні поклади водяного льоду.

Автори дослідження кажуть, що, можливо, вулканічна активність на Марсі відбувається навіть зараз, просто її ознак ще не виявлено. Це багато що змінює в розумінні геологічної історії Червоної планети.

Також учені кажуть, що розуміння того, як вода переміщалася Марсом у минулому і де вона перебуває зараз, є найважливішим питанням. З огляду на те, що Рівнина Елізій розташована в екваторіальному регіоні Марса, де найлегше посадити космічний корабель з астронавтами, уявлення про наявність води та розуміння механізмів її виходу є життєво важливими для майбутніх місій на Червону планету.

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