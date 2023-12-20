Нежива планета: через глобальне потепління Земля перетвориться на Венеру (фото)

Учені з'ясували, як сильний парниковий ефект може зробити нашу планету непридатною для життя.

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Автори дослідження, опублікованого в журналі Astronomy & Astrophysicals, створили комп'ютерне моделювання, щоб з'ясувати, як парникові гази можуть дуже швидко перетворити будь-яку населену планету на пекельний світ, такий як Венера. Це попередження для жителів Землі про те, що зміна клімату може зробити нашу планету неживим світом, пише Space.

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У своєму моделюванні вчені створили населену планету, схожу на Землю. Вони виявили, що після початкових стадій зміни клімату атмосфера, структура і хмарний покрив планети значно змінюються, що призводить до сильного парникового ефекту. Якщо на Землі глобальна температура зросте на кілька десятків градусів, то це призведе до того, що планета стане непридатною для життя.

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Як показало моделювання, сильний парниковий ефект може призвести до того, що планета перетвориться з гостинного світу, такого як Земля, на гарячу планету з температурою на поверхні до 1000 градусів Цельсія. Це приблизно у 2 рази більше, ніж температура на поверхні Венери.

Як показало моделювання, сильний парниковий ефект може призвести до того, що планета перетвориться з гостинного світу, такого як Земля, на гарячу планету Фото: Universe Today

Причиною такого сильного парникового ефекту є водяна пара, яка як і вуглекислий газ, і метан, також є парниковим газом. Водяна пара не дає сонячному випромінюванню, яке поглинає планета, піти назад у космос. Це утримує тепло на всій планеті.

Занадто сильне підвищення температури, спричинене парниковим ефектом, може призвести до випаровування океанів, унаслідок чого в атмосферу потрапить багато водяної пари. І це призводить до ще сильнішого парникового ефекту. Венера якраз і є яскравим прикладом того, що відбувається, коли починається сильний парниковий ефект.

Занадто сильне підвищення температури, спричинене парниковим ефектом, може призвести до випаровування океанів, унаслідок чого в атмосферу потрапить багато водяної пари. І це призводить до ще сильнішого парникового ефекту. Венера якраз і є яскравим прикладом того, що відбувається, коли починається сильний парниковий ефект Фото: ESA

Також моделювання показало, що дуже щільні хмари, які з'являються після змін атмосфери, не тільки посилюють парниковий ефект, а й роблять його незворотнім. За словами вчених, подібні зміни вже почалися у верхніх шарах атмосфери Землі.

Учені з'ясували на основі моделювання, що якщо на Землю стане потрапляти трохи більше сонячного випромінювання і, якщо температура на планеті зросте на кілька десятків градусів, то це призведе до справжнього апокаліпсису. Унаслідок сильного парникового ефекту наша планета стане непридатною для життя. Земля може стати схожою на Венеру з її дуже щільними хмарами, найвищою температурою, і відсутніми океанами.

Учені припускають, що якщо на Землі почнеться сильний парниковий ефект, то випаровування всього 10 метрів поверхні океанів призведе до підвищення атмосферного тиску на рівні землі на 1 бар. Усього за кілька сотень років на Землі температура підвищиться до 500 градусів Цельсія. Пройде ще трохи часу і тиск на рівні землі сягне 273 бар, а температура зросте до 1500 градусів Цельсія. У підсумку всі океани на планеті випаруються.

Як уже писав Фокус, вчені хочуть відправити на орбіту величезну "парасольку", щоб врятувати Землю від палючого Сонця. Сформовано групу для вивчення і просування космічної сонцезахисної "парасольки", яка допоможе запобігти глобальній зміні клімату.