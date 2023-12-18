Найкращий у світі космічний термометр помер через 2 місяці після публікації першого знімка (фото)

Інноваційний британський кліматичний супутник вийшов з ладу всього через 6 місяців після запуску.

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Найкращий у світі космічний термометр надав ученим дуже цінні дані, але інноваційна камера космічного апарату HOTSAT-1 вийшла з ладу, і він припинив свою роботу, пише Space.

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Перші зображення космічного апарату HOTSAT-1, опубліковані на початку жовтня, з безпрецедентною деталізацією показали, як змінюється температура на поверхні Землі. Цей супутник був оснащений дуже чутливою камерою, але вона вийшла з ладу через півроку після того, як супутник вирушив у космос.

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Згідно із заявою британської компанії SatVu, яка створила і керувала супутником HOTSAT-1, на космічному апараті виникла аномалія, яка призвела до зупинки його роботи. Природа аномалії не вказується, але відомо, що постраждала унікальна тепловізійна камера. Апарат все ще посилає сигнали на Землю, але вже не зможе працювати далі і виконувати свою важливу функцію зі спостереження за зміною температури на поверхні Землі.

Згідно із заявою британської компанії SatVu, яка створила і керувала супутником HOTSAT-1, на космічному апараті виникла аномалія, яка призвела до зупинки його роботи Фото: BBC

Компанія SatVu представила перші зображення супутника HOTSAT-1 2 місяці тому. Завдяки цьому вчені отримали найбільш повне уявлення про розподіл тепла на поверхні планети. Космчіескій апарат був оснащений тепловізійною камерою найвищої роздільної здатності, що давало йому змогу відстежувати гарячі і холодні об'єкти на Землі розміром всього 3,5 метра в поперечнику.

Однією з основних переваг апарату було те, що він міг показати, як тепло йде з будівель, і в такий спосіб надати містобудівникам можливість вносити поліпшення, які можуть призвести до підвищення енергоефективності та зниження викидів вуглекислого газу.

Однією з основних переваг апарата було те, що він міг показати, як тепло йде з будівель, і в такий спосіб надати містобудівникам можливість вносити поліпшення, які можуть призвести до підвищення енергоефективності та зниження викидів вуглекислого газу Фото: BBC

Завдяки своїй інноваційній камері космічний апарат HOTSAT-1 зміг перевершити всі наявні супутники для моніторингу температури, які перебувають на орбіті.

Наразі інженери компанії SatVu намагаються з'ясувати причину появи аномалії, яка призвела до виходу супутника з ладу. Повертати його до роботи не збираються, а натомість британська компанія планує відправити у 2025 році на орбіту поліпшену версію свого апарату — HOTSAT-2.

Компанія SatVu вже отримала 37 млн доларів інвестицій і збирається створити на орбіті угруповання з 8-10 супутників, призначених для моніторингу температури на поверхні планети. Це дасть змогу отримати багато цінних даних про те, як змінюється температура на Землі щодня.

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