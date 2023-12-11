Перша в історії місія на супутник Марса опинилася під загрозою: проблема в ракеті-носії (фото)
Японія може відкласти запуск космічного апарату до Фобоса через проблеми з ракетою H3.
Історична місія Японії з дослідження супутників Марса Фобоса і Деймоса, під час якої вперше буде зібрано зразки породи з поверхні першого супутника, опинилася під загрозою. Місія може бути перенесена на нові дати через те, що нова японська ракета-носій H3 ще не пройшла успішних випробувань. Для того, щоб місія MMX відбулася вчасно, потрібно провести успішний запуск ракети-носія на початку наступного року, пише Space.
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Японське агентство аерокосмічних досліджень (JAXA) запланувало на вересень 2024 року запуск космічного апарату Martian Moons eXploration (MMX) до Фобоса і Деймоса — супутників Марса. Метою цієї місії є дослідження цих супутників і перший в історії збір зразків місцевої породи з поверхні Фобоса, більшого супутника Червоної планети. Апарат потрібно відправити у вересні наступного року через те, що Марс буде розташований найкраще до Землі, щоб здійснити найкоротший за часом політ. Наступного разу така можливість випаде тільки через 2 роки.
Згідно з планом, після запуску в космос на борту ракети-носія H3, апарат MMX має вийти на орбіту навколо Марса в серпні 2025 року. Після цього зонд повинен буде приземлитися на Фобосі і зібрати щонайменше 10 грамів зразків. Після цього MMX має здійснити обліт Деймоса, а потім у 2029 році капсулу зі зразками буде доставлено на Землю.
Але нова японська ракета-носій H3 ще в березні цього року не змогла успішно виконати перший політ у космос і її знищили через проблеми, що виникли, про що докладно вже писав Фокус. У листопаді представники JAXA повідомили, що друга спроба польоту в космос має відбутися наприкінці березня 2024 року.
Якщо все пройде успішно, то в такий спосіб учені зможуть точно сказати, чи буде виконана місія MMX у призначений термін. Якщо ж знову виникнуть проблеми з ракетою-носієм, то політ японського апарату до Фобоса і Деймоса може бути відкладений до кінця 2026 року.
Але японські вчені не дуже хочуть відкладати на такий тривалий термін запуск історичної марсіанської місії, тому, можливо, буде розглянуто варіант використання іншої ракети. На сьогодні невідомо, чи є в планах JAXA використання, наприклад, ракети Falcon Heavy від SpaceX для запуску апарату MMX в разі невдачі з ракетою H3.
Ця місія допоможе визначити, чи є Фобос і Деймос астероїдами, які були захоплені гравітацією Марса, чи вони з'явилися внаслідок зіткнення великого астероїда з поверхнею Червоної планети. До речі, на борту апарата MMX буде маленький марсохід, який вирушить у подорож поверхнею Фобоса.
Як уже писав Фокус, навесні цього року вчені вперше отримали детальні зображення Деймоса, які зробив апарат "Аль-Амаль" з відстані в 100 км.
Також Фокус писав про те, що Китай створює свій марсіанський вертоліт, який допоможе зібрати зразки породи на Червоній планеті, які будуть доставлені на Землю.