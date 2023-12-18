Лучший в мире космический термометр умер через 2 месяца после публикации первого снимка (фото)

Инновационный британский климатический спутник вышел из строя всего через 6 месяцев после запуска.

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Самый лучший в мире космический термометр предоставил ученым очень ценные данные, но инновационная камера космического аппарата HOTSAT-1 вышла из строя, и он прекратил свою работу, пишет Space.

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Первые изображения космического аппарата HOTSAT-1, опубликованные в начале октября, с беспрецедентной детализацией показали, как меняется температура на поверхности Земли. Этот спутник был оснащен очень чувствительной камерой, но она вышла из строя через полгода после того, как спутник отправился в космос.

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Согласно заявлению британской компании SatVu, которая создала и управляла спутником HOTSAT-1, на космическом аппарате возникла аномалия, которая привела к остановке его работы. Природа аномалии не указывается, но известно, что пострадала уникальная тепловизионная камера. Аппарат все еще посылает сигналы на Землю, но уже не сможет работать дальше и выполнять свою важную функцию по наблюдению за изменением температуры на поверхности Земли.

Согласно заявлению британской компании SatVu, которая создала и управляла спутником HOTSAT-1, на космическом аппарате возникла аномалия, которая привела к остановке его работы Фото: BBC

Компания SatVu представила первые изображения спутника HOTSAT-1 2 месяца назад. Благодаря этому ученые получили наиболее полное представление о распределении тепла на поверхности планеты. Космчиеский аппарат был оснащен тепловизионной камерой самого высокого разрешения, что позволяло ему отслеживать горячие и холодные объекты на Земле размером всего 3,5 метра в поперечнике.

Одним из основных преимуществ аппарата было то, что он мог показать, как тепло уходит из зданий, и таким образом предоставить градостроителям возможность вносить улучшения, которые могут привести к повышению энергоэффективности и снижению выбросов углекислого газа.

Одним из основных преимуществ аппарата было то, что он мог показать, как тепло уходит из зданий, и таким образом предоставить градостроителям возможность вносить улучшения, которые могут привести к повышению энергоэффективности и снижению выбросов углекислого газа Фото: BBC

Благодаря своей инновационной камере космический аппарат HOTSAT-1 смог превзойти все существующие спутники для мониторинга температуры, которые находятся на орбите.

Сейчас инженеры компании SatVu пытаются выяснить причину появления аномалии, которая привела к выходу спутника из строя. Возвращать его к работе не собираются, а вместо этого британская компания планирует отправить в 2025 году на орбиту улучшенную версию своего аппарата — HOTSAT-2.

Компания SatVu уже получила 37 млн долларов инвестиций и собирается создать на орбите группировку из 8-10 спутников, предназначенных для мониторинга температуры на поверхности планеты. Это позволит получить много ценных данных о том, как изменяется температура на Земле каждый день.

Как уже писал Фокус, Земля вступила в "эру кипения", и она продлится 50 000 лет. Последствия деятельности человека оказали сильнейшее воздействие на климат планеты и ученые прогнозируют весьма мрачное будущее.

Также Фокус писал о том, что произойдет, если сделать сквозную дыру в Земле. Ученые рассказали, с чем можно столкнуться, если пробурить нашу планету до ядра, а затем выйти с другой стороны.