Новые рекорды. Космический аппарат NASA собирается "приземлиться" на Солнце (фото)

Солнечный зонд "Паркер" подлетит к Солнцу на рекордное расстояние с рекордной скоростью.

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После запуска в 2018 году солнечный зонд "Паркер" каждый год приближался к Солнцу все ближе и ближе и ученые получали новые данные о процессах, происходящих на звезде. 24 декабря этого года аппарат NASA установит новые рекорды: он подлетит к Солнцу на расстояние 6,1 млн км и совершит путешествие сквозь верхний слой раскаленной атмосферы звезды со скоростью 700 000 км/час, пишет France24.

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Солнечный зонд "Паркер" является первым космическим аппаратом, которому уже удавалось пролететь через внешний слой атмосферы Солнца под названием корона. Но в конце декабря он подлетит на рекордно близкое расстояние к Солнцу и пролетит мимо звезды с ошеломительной скоростью, чего еще не делал раньше.

Солнечный зонд "Паркер" является первым космическим аппаратом, которому уже удавалось пролететь через внешний слой атмосферы Солнца под названием корона. Но в конце декабря он подлетит на рекордно близкое расстояние к Солнцу и пролетит мимо звезды с ошеломительной скоростью, чего еще не делал раньше Фото: NASA

Аппарат NASA, который наберет скорость 700 тысяч км/час самым быстрым зондом из всех, созданных человечеством. Для контекста, с такой скоростью на Земле можно было бы долететь из Токио (Япония) в Нью-Йорк (США) всего за 1 минуту.

Такой скорости солнечному зонду удастся достичь благодаря гравитационному маневру, совершенному вокруг Венеры. То есть гравитация Венеры позволит аппарату NASA набрать боьшу скорость и выйти на нужную орбиту вокруг Солнца.

Снимки поверхности Солнца, сделанные зондом "Паркер" Фото: NASA

Солнечный зонд "Паркер" совершил очередной близкий пролет мимом Солнца 29 декабря 2023 года, а в этом году он совершит еще 3 подобных пролета, а затем 6 ноября облетит Венеру и 24 декабря установит два важных рекорда: расстояния и скорости. При этом во время данного исторического события космический аппарат будет находится в короне Солнца дальше, чем когда-либо. То есть можно говорить и о третьем рекорде.

Снимки потоков солнечных частиц в короне Солнца, сделанные зондом "Паркер" Фото: NASA

Нур Руафи, ученый из миссии "Паркер", говорит, что исторический пролет аппарата сквозь корону Солнца в конце декабря можно сравнить с высадкой человека на Луну в 1969 году. Ученый считает, что по сути, аппарат NASA почти "приземлиться" на Солнце.

Основная цель данной миссии состоит в том, чтобы лучше понять процессы, которые происходят в короне и наконец получить ответ на вопрос, почему внешняя атмосфера Солнца (температура достигает более 1 млн градусов Цельсия) намного горячее, чем поверхность звезды (температура примерно 6000 градусов Цельсия). Также ученые хотят лучше понять солнечную активность и раскрыть другие загадки связанные с короной Солнца. Например, на Солнце формируется солнечный ветер, то есть поток заряженных частиц, который может нарушить работу магнитного поля Земли во время удара и это приводит к появлению геомагнитных бурь. Но скорость этого ветра в короне внезапно увеличивается и достигает 400 км/с, но почему так происходит ученые пока не знают.

Основная цель данной миссии состоит в том, чтобы лучше понять процессы, которые происходят в короне и наконец получить ответ на вопрос, почему внешняя атмосфера Солнца (температура достигает более 1 млн градусов Цельсия) намного горячее, чем поверхность звезды (температура примерно 6000 градусов Цельсия) Фото: NASA

Когда солнечный зонд "Паркер" подлетит к Солнцу на расстояние чуть более 6 млн км, то температура в передней части аппарата достигнет 1400 градусов Цельсия. Но тепловой экран защити приборы аппарата, и это позволит ему выполнить все необходимые исследования.

Приближение к Солнцу в конце декабря 2024 года для аппарата NASA станет последним шансом получить ключевые данные о процессах, происходящих на Солнце. Дело в том, что после этого исторического сближения со звездой "Паркер" уже никогда не сможет подлететь к Солнцу так близко.

Фокус уже писал о том, что осенью 2023 года солнечный зонд "Паркер" установил очередные рекорды во время исследования Солнца.

Также Фокус писал о новых снимках спутника Юпитера Ио, которые сделал во время сближения с этим вулканическим миром аппарат NASA под названием "Юнона".