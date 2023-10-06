Еще ближе, еще быстрее. Космический аппарат NASA установил новый рекорд возле Солнца (видео)

Солнечный зонд "Паркер" подлетел ближе к Солнцу, чем когда-либо и набрал самую высокую скорость при этом.

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Космический аппарат "Паркер", который продолжает изучать Солнце уже несколько лет, должен выйти на самую близкую орбиту вокруг нашей звезды в течение 5 маневров. Для сближения с Солнцем аппарат использует гравитацию Венеры, вокруг которой он совершает облеты. До конца следующего года солнечный зонд "Паркер" должен выполнить 4 близких облета Солнца и каждый раз расстояние между звездой и аппаратом будет сокращаться, при этом скорость полета будет увеличиваться. Но первый близкий облет Солнца "Паркер" совершил 27 сентября, о чем сообщили ученые из NASA. Во время этого облета звезды были установлены новые рекорды, пишет Universe Today.

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Еще в 2018 году NASA отправило "Паркер" для изучения Солнца и раскрытия главных тайн нашей звезды. Главная цель аппарата – изучить процессы, которые происходят в верхней части атмосферы Солнца, то есть солнечной короне. Также ученые выяснить, почему поток солнечных частиц, называемый солнечным ветром, набирает огромную скорость сразу после того, как покидает Солнце. С помощью "Паркера" ученые также хотят получить больше данных о структуре звезды, ее магнитных полях и корональных выбросах массы – потоках плазмы, которые выбрасывает в космос наше Солнце.

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Солнечный зонд "Паркер" установил два рекорда: скорости и расстояния от Солнца

Солнечный зонд "Паркер" выдерживает огромную температуру окружающей Солнце среды, которая составляет примерно 1400 градусов Цельсия и ему не страшны ни корональные выбросы массы, ни солнечный ветер.

Солнечный зонд "Паркер" подлетел ближе к Солнцу, чем когда-либо и набрал самую высокую скорость при этом Фото: NASA

Во время первого из пяти самых близких облетов Солнца, который состоялся 27 сентября, космический аппарат установил новые рекорды. В частности, он пролетел над поверхностью Солнца, или фотосферой, на расстоянии в 7 млн 260 тысяч км. При этом гравитационный маневр вокруг Венеры, совершенный до этого, позволил "Паркеру" набрать самую большую скорость – она составила 635 266 км/час.

Согласно планам NASA, космический аппарат будет заниматься изучением Солнца до середины 2025 года, хотя возможно его миссия будет продлена.

Как уже писал Фокус, недавно ученые представили результаты нового исследования, согласно которому космический аппарат "Паркер" стал первым зондом, который пролетел сквозь корональный выброс массы. При этом ни один из его приборов не пострадал. Ученые заявили, что это было самое близкое наблюдение за выбросом плазмы на Солнце.

Такие извержения, то есть корональные выбросы массы, происходят на Солнце постоянно. При этом плазма улетает дальше от Солнца со скоростью от 100 до 3000 км/с. Если на пути движения потока плазмы оказывается Земля, то удар по магнитному полю планеты вызывает появление геомагнитных бурь. Самое безобидное, что может произойти в результате – это появление ярких полярных сияний. Но в худшем случае, такой удар приводит к выходу из строя энергетических систем и связи.

Также Фокус писал о том, что с помощью данных солнечного зонда "Паркер" ученые нашли объяснение появлению так называемых молний на Венере. Оказалось, что это вообще не молнии в земном понимании этого явления.